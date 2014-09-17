به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران که با یک مدال طلای حمید سوریان، نقره امید نوروزی و دو برنز افشین بیابانگرد و قاسم رضایی برای نخستین بار در تاریخ به مقام قهرمانی جهان رسید، سه شنبه شب وارد تهران شد.

نصراله سجادي معاون وزير ورزش و جوانان،‌ شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک، رسول خادم رئيس و علیرضا حیدری نایب رئیس فدراسیون کشتی، ابراهيم جوادي،‌ محمد دليريان، محمد مایلی کهن سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و جمعی از پیشکسوتان و علاقه مندان به کشتی به استقبال تیم قهرمان جهان آمده بودند.

رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني جهان روزهاي 21 تا 23 شهريورماه با حضور كشتي گيراني از حدود 100 كشور دنيا در شهر تاشكند ازبكستان برگزار شد.