عکاسی حیات وحش در پارک ملی ساریگل اسفراین کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت عکاسی حیات وحش پارک ملی ساریگل با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افتتاح و به بهره برداری رسید.
شینا انصاری در مراسم افتتاح این طرح گفت: سایت عکاسی حیاتوحش در پارک ملی ساریگل، فرصت مناسبی برای علاقهمندان به طبیعت و عکاسی از گونههای جانوری فراهم میکند و میتواند در معرفی ظرفیتهای طبیعی و زیستی این منطقه مؤثر باشد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری در مناطق تحت مدیریت سازمان باید همراه با رعایت ملاحظات محیط زیستی باشد، افزود: فراهم کردن امکان مشاهده و عکاسی از حیاتوحش در چارچوب ضوابط محیط زیستی، ضمن ایجاد فرصت برای طبیعتگردان و عکاسان، به افزایش شناخت و آگاهی جامعه نسبت به اهمیت حفاظت از گونههای جانوری و زیستگاههای طبیعی کمک میکند.
نظر شما