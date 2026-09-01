  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

عکاسی حیات وحش در پارک ملی ساریگل اسفراین کلید خورد

عکاسی حیات وحش در پارک ملی ساریگل اسفراین کلید خورد

بجنورد- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: راه‌اندازی سایت عکاسی حیات‌وحش در پارک ملی ساریگل، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و زیستی این منطقه است .

به گزارش خبرنگار مهر، سایت عکاسی حیات وحش پارک ملی ساریگل با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افتتاح و به بهره برداری رسید.

شینا انصاری در مراسم افتتاح این طرح گفت: سایت عکاسی حیات‌وحش در پارک ملی ساریگل، فرصت مناسبی برای علاقه‌مندان به طبیعت و عکاسی از گونه‌های جانوری فراهم می‌کند و می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های طبیعی و زیستی این منطقه مؤثر باشد. ‌

وی با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری در مناطق تحت مدیریت سازمان باید همراه با رعایت ملاحظات محیط زیستی باشد، افزود: فراهم کردن امکان مشاهده و عکاسی از حیات‌وحش در چارچوب ضوابط محیط زیستی، ضمن ایجاد فرصت برای طبیعت‌گردان و عکاسان، به افزایش شناخت و آگاهی جامعه نسبت به اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی کمک می‌کند.

کد مطلب 6934281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها