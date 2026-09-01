دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزیده جایزه البرز نخبگانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در آیین پایانی شصتوچهارمین دوره جایزه البرز نخبگانی سال ۱۴۰۵، از ۵۸ نفر از نخبگان علمی کشور در بخشهای مختلف شامل دانشمندان برتر، پژوهشگر جوان، فناوران و مخترعان، طلاب، دانشجویان علوم پزشکی و دانشجویان رشتههای غیرپزشکی تجلیل شد.
هلیا حیدرینسب، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این دوره از جایزه البرز نخبگانی برگزیده بخش دانشجویی رشتههای غیرپزشکی کشور شد.
در بخش دانشجویان رشتههای غیرپزشکی، هلیا حیدرینسب از دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جمع ۲۷ دانشجوی برگزیده این دوره قرار گرفت و جایزه نقدی ۱۲۰ میلیون تومانی به وی اهدا شد.
حیدرینسب دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده و در طول دوران تحصیل، علاوه بر فعالیتهای آموزشی، در طرحها و پروژههای پژوهشی مختلف در حوزه مهندسی پلیمر مشارکت داشته است. "پلیمرهای هوشمند و پاسخگو"، "سامانههای دارورسانی"، "مواد و پوششهای پیشرفته"، "زیستمواد و کاربردهای نانوفناوری در مهندسی پلیمر" از جمله محورهای فعالیتهای علمی و پژوهشی وی بوده است.
انتشار مقالات پژوهشی در نشریات بینالمللی و ارائه نتایج تحقیقات در کنفرانسهای تخصصی نیز در کارنامه علمی حیدرینسب قرار دارد. از جمله زمینههای پژوهشی وی میتوان به چارچوبهای فلزی-آلی، پوششهای هوشمند برای ایمپلنتهای منیزیمی، نانوحاملهای پلیمری و سامانههای دارورسانی اشاره کرد.
مشارکت در فعالیتهای انجمنهای علمی، نشریات تخصصی دانشجویی و فعالیتهای مرتبط با مهندسی پلیمر و نانوفناوری از دیگر زمینههای فعالیتهای حیدری نسب است.
در این دوره از جایزه البرز نخبگانی، چهار دانشمند برتر هر یک جایزه نقدی ۸۰۰ میلیون تومانی، یک پژوهشگر جوان جایزه ۴۴۰ میلیون تومانی، ۱۲ فناور و مخترع هر یک جایزه ۱۸۰ میلیون تومانی و برگزیدگان بخشهای دانشجویان علوم پزشکی و غیرپزشکی نیز هر یک جایزه نقدی ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کردند.
جایزه البرز از جمله جوایز باسابقه علمی کشور است که با هدف شناسایی، حمایت و تقدیر از استعدادهای برتر علمی، پژوهشی و فناورانه برگزار میشود. بنیاد فرهنگی البرز نیز با سابقه فعالیت در حوزه وقف علمی، هر سال از جمعی از دانشمندان، پژوهشگران، فناوران، مخترعان و دانشجویان برتر کشور تقدیر میکند.
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