به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصفهانیانمقدم ظهر سهشنبه در آیین معارفه مسئولان خدمات شهری نواحی مناطق هشتگانه قم، با اشاره به اولویتهای اساسی مدیریت شهری اظهار کرد: حفظ ایمنی، سلامت و معیشت نیروهای خط مقدم خدمات شهری، بهویژه پاکبانان و باغبانان، در صدر راهبردهای عملیاتی قرار دارد و به هیچ عنوان نباید به دلیل کمتوجهی یا قصور در تأمین شرایط ایمن، شاهد بروز حوادث ناگوار برای خادمان شهر باشیم.
وی با اشاره به جانباختن تأسفبار برخی از نیروهای فضای سبز در ماههای اخیر، تصریح کرد: بروز حوادث شغلی در شبکه معابر شهری زنگ خطری جدی است و مسئولان نواحی، معاونان مناطق و ناظران میدانی موظف هستند بهصورت مستمر بر استفاده کارگران از تجهیزات حفاظت فردی، نظیر لباس کار مجهز به شبرنگ و چراغهای هشداردهنده، نظارت داشته باشند؛ چراکه عملکرد مدیران در این زمینه بهدقت سنجیده و ارزیابی خواهد شد.
این مسئول شهری، ساماندهی نظام پرداخت و بهبود وضعیت معیشتی کارگران را از دستاوردهای مهم سال جاری برشمرد و یادآور شد: قم از معدود کلانشهرهایی به شمار میرود که دریافتی نیروهای خدمات شهری و فضای سبز را کاملاً منطبق با فهرستبهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تنظیم کرده است تا در قالب قراردادهای جدید، حقوق و بیمه این قشر زحمتکش بهصورت ضابطهمند و بدون تضییع حقوق آنان پرداخت شود.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم بر مراقبت از تجهیزات تحویلدادهشده به نواحی تأکید کرد و افزود: خودروهای نوساز پادرا و امکاناتی که در ماههای اخیر برای ارتقای راندمان کاری در اختیار مناطق قرار گرفته است، جزو بیتالمال محسوب میشود و نگهداری اصولی و بهرهبرداری دقیق از این ماشینآلات باید با حساسیت ویژهای دنبال شود.
صرفهجویی در سازههای تبلیغاتی، گامی مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی است
اصفهانیانمقدم مدیریت بهینه منابع و صیانت از ابزارهای اداری را یک تکلیف شرعی و شغلی دانست و اظهار کرد: سازهها و بنرهای تبلیغات محیطی پس از پایان برنامههای فرهنگی و مناسبتی نباید رها شوند، بلکه باید بهصورت ساختارمند جمعآوری و با نگهداری استاندارد در مخازن، امکان استفاده مجدد از آنها در مناسبتهای آتی فراهم شود تا علاوه بر ارتقای بهرهوری، از تحمیل هزینههای غیرضروری جلوگیری شود.
وی با اشاره به مسئولیتهای سنگین مدیریت شهری در این کلانشهر مذهبی تأکید کرد: قم کانون برگزاری آیینهای بزرگ ملی و مذهبی کشور است و تلاش شبانهروزی پاکبانان در ایام مهمی همچون عاشورا، اربعین حسینی و مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدا، نقشی کلیدی در کسب رضایتمندی زائران و مجاوران حرم کریمه اهلبیت(س) دارد.
معاون شهردار قم حجم روزانه پسماند جمعآوریشده در این شهر را حدود ۷۰۰ تن اعلام کرد و گفت: حوزه خدمات شهری با تنظیف و آراستگی روزانه افزون بر ۲۹ میلیون مترمربع از معابر شهری، گستره وسیعی از فعالیتها را مدیریت میکند؛ اما هرگونه سستی در یک بخش میتواند ارزش این تلاشهای گسترده را تحتالشعاع قرار دهد.
وی حضور میدانی مسئولان را راهکاری برای شناسایی و رفع کاستیها دانست و افزود: مدیران نباید به گزارشهای دفتری اکتفا کنند، بلکه باید با سرکشیهای متناوب به پیادهراهها و شریانهای شهری، نقاط ضعف را بهسرعت شناسایی و برطرف کنند تا روند ارتقای پاکیزگی شهر با وقفه مواجه نشود.
اصفهانیانمقدم در بخش پایانی سخنان خود، با توجه به در پیش بودن فصول پاییز و زمستان، خاطرنشان کرد: با ورود به روزهای بارندگی و کاهش دما، احتمال وقوع آبگرفتگی و اختلالات ناشی از شرایط جوی افزایش مییابد؛ ازاینرو لازم است تمامی مناطق هشتگانه با افزایش ضریب آمادگی ماشینآلات و نیروها، سناریوهای مدیریت بحران را تدوین کنند تا خدمترسانی به شهروندان در روزهای سرد سال بدون وقفه ادامه یابد.
قم- معاون شهردار قم با اشاره به جمعآوری روزانه حدود ۷۰۰ تن پسماند در شهر گفت: خدمات شهری مسئولیت تنظیف و پاکیزهسازی بیش از ۲۹ میلیون مترمربع از معابر قم را بر عهده دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصفهانیانمقدم ظهر سهشنبه در آیین معارفه مسئولان خدمات شهری نواحی مناطق هشتگانه قم، با اشاره به اولویتهای اساسی مدیریت شهری اظهار کرد: حفظ ایمنی، سلامت و معیشت نیروهای خط مقدم خدمات شهری، بهویژه پاکبانان و باغبانان، در صدر راهبردهای عملیاتی قرار دارد و به هیچ عنوان نباید به دلیل کمتوجهی یا قصور در تأمین شرایط ایمن، شاهد بروز حوادث ناگوار برای خادمان شهر باشیم.
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