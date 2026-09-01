موضع گیری جدید اردوغان درباره صلح باکو و ایروان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، امروز سه‌شنبه تأکید کرد که کشورش همواره به حمایت و ایفای نقش در روند صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه خواهد داد.

اردوغان این اظهارات را در دیدار با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان، در حاشیه حضور دو طرف در نشست سران سازمان همکاری شانگهای بیان کرد.

در این بیانیه آمده است که اردوغان به علی‌اف گفته است صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به منزله شریان حیاتی برای منطقه خواهد بود.

اردوغان همچنین بیان کرد که اهمیت گام‌های همکاری میان ترکیه و آذربایجان، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، زیرساخت و حمل‌ونقل، در شرایط کنونی منطقه بیش از پیش آشکار شده است.

بر اساس این بیانیه، دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک دو کشور گفتگو کردند.

اردوغان همچنین در جریان این دیدار از علی‌اف برای حضور در اجلاس کاپ۳۱ که قرار است از ۹ تا ۲۰ نوامبر آینده در شهر آنتالیا برگزار شود، دعوت کرد.