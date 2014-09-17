به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره همراه تهران پس از فعالیتی یکساله ساعت 17 روز جمعه 28 شهریور ماه با اجرای زنده گروه موسیقی بمرانی و با حضور هنرمندان، داوران و کاندیداهای بخش های رقابتی برگزار می شود.

کارگردانی این مراسم را سیاوش صفاریان بر عهده دارد و اجرای این برنامه را نیز احسان کرمی انجام می دهد.

کارگردان این مراسم از برنامه ریزی چند ویژه برنامه خاص و جذاب خبر داد و گفت: عمده برنامه های مراسم به معرفی برگزیدگان بخش های رقابتی جشنواره اختصاص دارد. گروه موسیقی بمرانی که سال گذشته نیز در اختتامیه حضور داشتند در این مراسم به صورت زنده برنامه اجرا خواهند کرد.

جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در دو بخش فیلم و عکس از 21 شهریورماه در پردیس ملت آغاز شده و هر روز از ساعت 16 تا 22 شب با نمایشگاه عکس و اکران فیلم های راه یافتگان و بخش های غیر رقابتی هنرمندان، نمایشگاه تخصصی و نشست پذیرای عموم است.

مستر کلاس عکاسی با موبایل برگزار می‌شود

مستر کلاس عکاسی با موبایل با حضور عکاس شناخته شده موبایلی، الیف باتماز برگزار خواهد شد. الیف باتماز برنده جوایز بین المللی در حوزه عکاسی با موبایل است که برای حضور در جشنواره فیلم و عکس همراه تهران به ایران سفر کرده است.

این برنامه روز پنجشنبه 27 شهریور ساعت 16:30 در پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم و عکس همراه تهران برگزار خواهد شد.

باتماز درباره این ورکشاپ گفت: این برنامه بیشتر شبیه به ارائه آثار است. قصد دارم تا گوشه ای از آثارم را برای حاضران ارائه کنم و به صورت کلی در مورد تجربه هایم صحبت کنم.

شرکت در این مسترکلاس برای عموم بازدیدکنندگان از جشنواره آزاد است.

«آهنگ درخواستی» در جشنواره همراه تهران اکران شد

نعیم بذرکار و همسرش بتول علیزاده زوج هنرمندی هستند که با فیلم «آهنگ درخواستی» یکی از راه یافتگان به دومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران شده اند.

«آهنگ درخواستی» نگاهی طنز دارد به مشکلاتی که بلوتوث یک آهنگ ایجاد میکند. داستان به این شکل اتفاق می افتد که زنگ موبایل یک رهگذر توجه فرد دیگری را جلب می کند و از او درخواست می کند که آهنگ زنگ خود را برای او بفرستد اما رهگذر اول عجله دارد همزمان با بلوتوث آهنگ سوار ماشین می شود و فرد درخواست کننده آهنگ برای قطع نشدن بلوتوث دنبال او و ماشین مسافت زیادی را می دود.

نعیم بذرکار بازیگر تئاتر و نمایشنامه نویس درباره ایده این فیلم می گوید: ایده این فیلم برگرفته از جمله «من در سرزمینی زندگی می کنم که در آن دویدن، سهم کسانی است که نمی رسند؛ و رسیدن حق کسانی که نمی دوند.» مهاتما گاندی است.

او درباره جشنواره موبایل می گوید: این جشنواره باعث شده آدم هایی مثل ما که در عرصه تئاتر فعالیت می کنیم ولی به فیلم سازی هم علاقمندیم بدون داشتن تجهیزات گران با موبایل جرات فیلم سازی پیدا کنیم.



