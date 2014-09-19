به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا نجفی،نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس ببن المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام تأکید کرد: ایران به صورت داوطلبانه 18 اقدام عملی را انجام داده است که از این میان، دو اقدام به علت پیچیدگی، بی اعتباری اطلاعات آژانس یا به عبارت بهتر بی اعتباری اطلاعاتی که به آژانس داده شده بودند و عدم وجود شواهد مستدل در اختیار آژانس، تاکنون تکمیل نشده است. آژانس آگاه بود که ممکن است تاریخ تعیین شده 25 اوت تحقق نیابد و لذا به کار گیری عبارت "از دست دادن مهلت تعیین شده، " کاملا غیر دقیق است.

متن کامل سخنرانی نجفی را در زیر می خوانید :

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس، مدیرکل و همکاران محترم،

هیئت من از اینکه جنبش عدم تعهد بار دیگر از برنامه صلح آمیز ایران در این اجلاس حمایت کرده است خرسند است. نظر به اینکه این آخرین جلسه ریاست شما بر شورای حکام است، مایل هستم از ریاست شایسته شما بر این نهاد محترم قدردانی نمایم. مهارت های دیپلماتیک و رهبری حرفه ای شما موجب شده است که شورا جلسات موفقی را طی سال گذشته داشته باشد. من بهترین ها را برای شما آرزو می کنم.

آقای رئیس،

همان طور که توسـط مدیرکل آژانس گزارش شده بود، گرایش رو به رشدی در خصوص استـفاده از انرژی هستـه ای وجود دارد و علاوه بر 437 نیروگاه هسته ای مشغول به کار در 30 کشور، 70 راکتور نیز در دست ساخت قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران، از جمله کشورهایی است که قصد ساخت نیروگاههای هسته ای بیشتری را دارد و در عین حال به دنبال تکمیل برنامه تولید سوخت خود در راستای تامین نیازهای عملی اش همان طور که از ابتدا طراحی شده بود، می باشد. در عین حال، ما همچنان به حفظ شفافیت کامل برنامه هسته ای خود بر اساس تعهدات پادمانی ادامه می¬دهیم.

در این رابطه، گزارش جدید مدیرکل بار دیگر نشان می دهد که برنامه صرفا صلح آمیز انرژی هسته ای ایران تحت نظارت کامل پادمان آژانس است. و هیچ گونه انحرافی در آن وجود نداشته است. علاوه بر این، از نوامبر سال گذشته که ایران وEU3+3 بر روی برنامه اقدام مشترک به توافق رسیدند، آژانس به صورت مداوم تایید کرده است که ایران به تعهدات داوطلبانه خود تحت برنامه اقدام مشترک جامه عمل پوشانده است و گزارش اخیر گواه دیگری بر این واقعیت است.

نوامبر گذشته، ایران و آژانس بیانیه مشترکی در خصوص یک چهارچوب برای همکاری صادر کردند که مبنای کار بین ایران و آژانس است. طی سفر اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، آژانس و ایران مجددا تایید کردند که "چهارچوب برای همکاری" همچنان به عنوان مبنای حل و فصل مسائل گذشته و حال که تاکنون توسط آژانس حل نشده اند، می باشد. در ملاقات جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، و آقای آمانو، مدیرکل آژانس، ایران اعلام کرد که روند حل مسائل می تواند شتاب بگیرد. معهذا مدیرکل آژانس در این جلسه اذعان داشت که به علت پیچیدگی موضوع، چنین فرآیندی، زمان بر است. مقامات عالی ایران همچنین اعلام کردند حوزه های حساسی در ارتباط با امنیت ملی وجود دارند مانند توانمندیهای دفاعی ایران که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره نیستند.

لازم به ذکر است که به اصطلاح ابعاد احتمالی نظامی"PMD" از سوی ایران شناسایی نشده است و در واقع چهارچوب برای همکاری هیچ اشاره ای به چنین مفهوم بی ربطی ندارد. هیچگاه هیچ سند معتبری برای ادعاهای مربوط "PMD" وجود نداشته و همانطور که در گزارش مدیر کل سابق(Gov/2009/55) به آن اشاره شد، حتی آژانس ابزارهای محدودی برای تایید مستقل اعتبار اسنادی که مبنای این موضوع را تشکیل می دهند، دارد و بنا بر این در واقع هیچ سیستمی وجود ندارد که مستلزم "ارزیابی سیستمی" باشد. علاوه بر این، "ارزیابی سیستمی" با رویکرد گام به گام که در چهارچوب برای همکاری مورد توافق قرار گرفته، سازگاری ندارد. با این وجود، براساس مواضع اصولی خود، ما به همکاری با آژانس برای شفاف سازی برخی ابهامات، ادامه می¬دهیم.

آقای رئیس،

در چندین ماه اخیر، بر اساس چهارچوب برای همکاری، جمهوری اسلامی ایران به صورت داوطلبانه 18 اقدام عملی را انجام داده است که از این میان، دو اقدام به علت پیچیدگی، بی اعتباری اطلاعات آژانس یا به عبارت بهتر بی اعتباری اطلاعاتی که به آژانس داده شده بودند و عدم وجود شواهد مستدل در اختیار آژانس، تاکنون تکمیل نشده است. آژانس آگاه بود که ممکن است تاریخ تعیین شده 25 اوت تحقق نیابد و لذا به کار گیری عبارت "از دست دادن مهلت تعیین شده، " کاملا غیر دقیق است. یکی از علل اصلی همچنین مربوط به اعلام دیرهنگام آژانس درخصوص جمع بندی موضوع چاشنی های انفجاری EBW بود. یکی از ادعاها در بین موضوعات گذشته که توسط آژانس حل نشده بود موضوع کاربری EBW بود. ایران با ارائه اطلاعات کامل و اسناد مستدل به آژانس ثابت کرد که EBW برای مصارف غیر نظامی در صنعت نفت و گاز، توسعه داده شدند. نیاز به گفتن ندارد که ایران دارای صنعت عظیم نفت و گاز است و توسعه و به کار گیری فناوریهای گوناگون از جمله EBW در این عرصه که رویه های صنایع تخصصی هستند مسئله غیر عادی نیست.

در ادامه همکاری ایران با آژانس، ما نشست های فنی داشتیم که آخرین آنها در تهران در تاریخ 31 اوت 2014 برگزار شد، که طی آن بحث های جدی در خصوص دو "اقدام عملی" باقی مانده صورت گرفت. ما در نظر داریم بزودی یک نشست فنی دیگر در خصوص این دو اقدام داشته باشیم تا آنها را به نتیجه برسانیم و به محض اینکه این دو موضوع، روشن و بسته شوند، می توانیم شروع به اجرای اقدامات عملی جدید کنیم.

آقای رئیس،

در حوزه سیاسی، ما با همتایان خود در گروه کشورهایEU3+3 مذاکرات را با حسن نیت ادامه داده-ایم. این یک نظر مشترک است که توافق جامع و پایدار برای همه طرفها سودمند خواهد بود. نیل به چنین توافقی در صورتی قابل تحقق می باشد که طرف های مقابل همچون ایران با حسن نیت و با در نظر گرفتن واقعیات موجود مذاکره کنند و به دنبال آنچه که غیر عملی است، نباشند. توافق جامع به طرفین مقابل آنچه را که از حیث ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران از طریق اقدامات شفاف پایدار به دنبالش هستند، می دهد. این توافق همچنین ایران را قادر می سازد به اعمال حقوق مسلمش برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای به خصوص در چرخه سوخت، بدون هیچ مانعی و تحت معاهده منع اشاعه ادامه دهد و بعلاوه موضوعش از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس خارج و همه تحریم ها لغو گردند.

آقای رئیس،

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضو متعهد آژانس و NPT درخواستی به جز محترم شمرده شدن اجرای کامل حقوقش و رفع فشارهای غیر موجه، نداشته است. هیئت من از همه کشورها برای حمایتشان از فرآیند یک راه حل مذاکراتی قدردانی می کند. قبل از پایان سخنرانی، ناگزیرم چند مورد دیگر را مطرح کنم:

همانطور که در نامه اخیر خود به مدیرکل آژانس در تاریخ 23 اوت 2014 (INFCIRC/867) اشاره کردم، یک هواپیمای بدون سرنشین (هواپیمای جاسوسی)، ساخته شده و به کار گرفته شده توسط رژیم اسرائیل حریم هوایی ایران را در تلاشی برای انجام یک ماموریت جاسوسی در منطقه ای که تاسیسات هسته ای نطنز واقع شده، نقض کرده است. این عمل متجاوزکارانه که بار دیگر ماهیت واقعی رژیم اسرائیل را آشکار کرد در نقض آشکار قطعنامه های ذی ربط کنفرانس عمومی آژانس در مصونیت تاسیسات و فعالیت های صلح آمیز هسته ای، از جمله قطعنامه های 533 و 444 که تصریح می کند "هرگونه حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای که اختصاص به مقاصد صلح آمیز دارند یا تهدید علیه چنین تاسیساتی، نقض اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس می باشد." جمهوری اسلامی ایران این اقدام تجاوزکارانه را شدیدا محکوم کرده و در عین حال موضع خود مبنی بر محفوظ بودن حقش جهت انجام هرگونه اقدام لازم مشروع برای دفاع از قلمروش را تکرار می کند و از بابت چنین عمل تحریک آمیزی که پیامدهای جدی را متوجه متجاوز می کند، هشدار می دهد. چنین تهدید جدی علیه تاسیسات هسته ای تحت پادمان که در آن بازرسان آژانس حضور دارند و مواد هسته ای غنی شده موجود است، نباید توسط آژانس نادیده گرفته شود. قطعا، نادیده گرفتن این اقدام غیر مسئولانه اسرائیل، که کارمندان آژانس را نیز به خطر انداخته، بی طرفی آژانس را به صورت جدی زیر سوال می برد.

معدودی از کشورهای عضو، به قطعنامه های آژانس و شورای امنیت اشاره و خواستار اجرای درخواستهایی شدند که در آنها درج گشته اند. اگر این قطعنامه های غیر قانونی، ارزشی برای حل موضوع داشتند تا کنون بایستی موضوع حل شده بود. معهذا عقل و خِرد غلبه کرده است و نویسندگان همان قطعنامه ها، اکنون بر سر میز مذاکره هستند.

در رابطه با اظهارات آخرین سخنران قبل از اینجانب، نیز بایستی مطالب ذیل را اضافه کنم:

اسرائیل با داشتن برنامه مخفی زیر زمینی سلاح هسته ای هرگز نمیتواند به عنوان مدافع عدم گسترش سلاح های هسته ای قلمداد گردد و در واقع با سابقه ای سرشار از تجاوز، نقض کلیه مقررات بین المللی از جمله حقوق بین المللی بشردوستانه، این رژیم بهیچوجه در جایگاهی نیست که از پای بندی به تعهدات بین المللی سخن بگوید. رژیم کودک کش اسرائیل بهتر است نگران فراخوان های بین المللی جهت محاکمه مقامات اسرائیلی برای ارتکاب جرائم جنگی در غزه باشد تا نگران سطح غنی سازی یا تاخیر چند روزه در اجرای اقدامات داوطلبانه یک کشور عضو.

از توجه شما متشکرم



