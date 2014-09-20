غرب درب ها را به روی داعش باز کرد/ همکاری با ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، رئیس ام آی 6 اعلام کرد که آمریکا و انگلیس باید برای یافتن راهی به منظور همکاری با ایران در زمینه پایان دادن درگیریها در خاورمیانه به خصوص در عراق در سوریه تلاش کنند.



وی تاکید کرد ناآرامی ها در سوریه که راه را برای ورود گروههای تروریستی همچون داعش هموار کرد به دلیل آن بود که غرب درگیر جنگ داخلی نشد و تلاشی را برای متوقف کردن درگیریها در این کشور نکرد و در این زمینه گناهکار است.



جان ساورز گفت از جنگ افغانستان و عراق می توان اینطور برداشت کرد که دولت تنها در چندین ماه می تواند درگیر جنگ شده و سرنگونی یک حکومت نیازمند تنها چند ماه است اما سالهای متوالی برای بازسازی این کشور زمان لازم است.