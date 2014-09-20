ملاقات روحانی و اوباما به نفع آمریکا و به ضرر ایران است

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر رئیس جمهور به شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل، اظهارداشت: سال گذشته رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، طرحی را مطرح کرد که این طرح عمیق و توأم با آینده‌نگری بود و اتفاقاتی که در یکسال گذشته در منطقه افتاد، نشان دهنده درایت و تیزهوشی رئیس جمهور و سیاست خارجی ایران بود.

مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه خیلی از کشورها این پیشنهاد رئیس جمهور را جدی نگرفتند و امیدواریم امسال رئیس جمهور در حمایت و دفاع از غیرنظامی ها به ویژه کودکان، خانم ها و افراد مسن در درگیری ها همانند آنچه که متاسفانه در غزه شاهد بودیم، اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی آمریکا برای دیدار با مقامات ایرانی در سطح عالی، گفت: نشست ها و گفتگوهایی که در مذاکرات هسته ای در یکسال گذشته داشته ایم تاکنون هیچ دستاوردی نداشته و هر زمان که مقامات آمریکایی خواستند به ایران توهین کرده و افترا بستند.

شیخ الاسلام با اشاره به سخنان یک هفته پیش جان کری در مورد ایران گفت: کری ایران را متهم به پشتیبانی از تروریسم کرده بود و گفته بود چون ایران پشتیبان تروریسم است، آن را در ائتلاف علیه داعش دعوت نمی کنیم، اما الان احساس نیاز به ایران کردند و دریافتند که بدون ایران نمی توانند تحولات منطقه را کنترل کنند.

وی با تاکید بر اینکه ایران نیازی به ملاقات با اوباما ندارد، ادامه داد: این نیاز آمریکایی ها است؛ چراکه آنان می دانند وقتی با ایران در سطح عالی مذاکره کنند، اعتبارشان افزایش یافته و این پیغام را به جهانیان می رسانند که ما با تمام کشورها از کشورهای مخالف همچون ایران گرفته تا عربستان نوکر ارتباط داریم.

مشاور بین الملل رئیس مجلس شورا با اشاره به تجربه تاریخی چراغ سبز نشان دادن به آمریکا بیان کرد: در یک دولتی چراغ سبز به آمریکا نشان داده شد، اما نتیجه آن چه بود؟ جز اینکه ایران را محور شرارت نامیدند.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه هیچ تضمینی به دیدار با مقامات آمریکایی در سطح عالی وجود ندارد، گفت: از کجا معلوم که دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شود و دوباره پس از این دیدار آنان حزب الله را تروریسم و ایران را حامی تروریسم معرفی نکنند.

وی حمایت از اسرائیل را مهمترین هدف آمریکا در منطقه دانست و تصریح کرد: آنان حتی برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را نمی خواهند و من به عنوان یک تحلیل گر سیاسی دیدار با اوباما را به نفع آمریکا و به ضرر ایران می دانم.

مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: چطور جان کری حضور ایران در ائتلاف ضد داعش را به دلیل حمایت از تروریسم رد می کند، اما عربستان به عنوان پشتیبان و بزرگترین حامی مالی گروههای تروریسی در منطقه در این ائتلاف حضور دارد؟

وی منطق آمریکا را برای ایجاد ائتلاف ضد داعش را نادرست نامید و گفت: آمریکا با این منطق دروغ می گوید که به دنبال مبارزه با ترویسم است، بلکه هدف آمریکا حضور نظامی در منطقه برای مقابله با کشورهای پشتیبان مقاومت و در مقابل تقویت رژیم های فاسد پادشاهی و خودفروخته است.

شیخ الاسلام ایجاد این ائتلاف را برای کمرنگ کردن قضیه غزه در منطقه خواند و خاطرنشان کرد: آمریکا به دنبال آن است که قضیه غزه فراموش و درگیری بین مسلمانان اولویت منطقه شود.