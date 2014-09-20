توافق جدائی طلبان و دولت اوکراین برای ایجاد منطقه حائل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگان دولت اوکراین و جدائی طلبان این کشور، پس از دیداری رو در رو توافق کردند که یک منطقه حائل غیرنظامی در بخش بحران‌ زده شرق ایجاد و همه نیروهای خارجی و ادوات نظامی را از آن خارج کنند.

مذاکرات دو طرف در مینسک پایتخت بلاروس، دیروز جمعه ۲۸ شهریور آغاز شد و یادداشت غیر رسمی بین دو طرف، صبح امروز شنبه پس از هفت ساعت گفتگو امضا شد. "لئونید کوچما" رئیس جمهوری پیشین اوکراین و نماینده کی یف در این مذاکرات، به خبرنگاران گفت بین طرفین تفاهم نامه ای بر ای ایجاد منطقه حائل امضا شده است.

بر اساس این تفاهم، دو طرف ادوات سنگین خود را تا فاصله 15 کیلومتری از منطقه مرکزی درگیری ها بیرون برده، و منطقه ای حائل به وسعت 30 کیلومتر ایجاد می کنند.

به گفته کوچما، سازمان همکاری و امنیت اروپا بر اجرای تعهدات نظارت خواهد کرد.

در تفاهم میان کی یف و شورشیان قرار شده که همه نیروهای مسلح خارجی، ادوات نظامی، جنگجویان و نیروهای نظامی از منطقه غیرنظامی خارج شوند.

"ایگور پلوتینسکی" رهبر جمهوری خودخوانده لوهانسک، نیز در رابطه با این توافق گفت: این تفاهم باید طرف ها را به ایجاد منطقه‌ای کاملا امن رهنمون شود.