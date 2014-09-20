  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

توافق جدائی طلبان و دولت اوکراین برای ایجاد منطقه حائل

توافق جدائی طلبان و دولت اوکراین برای ایجاد منطقه حائل

جدائی طلبان اوکراین و دولت این کشور در پایان نشست مینسک موافقت خود را با ایجاد منطقه حائل در قسمت های شرقی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگان دولت اوکراین و جدائی طلبان این کشور، پس از دیداری رو در رو توافق کردند که یک منطقه حائل غیرنظامی در بخش بحران‌ زده شرق ایجاد و همه نیروهای خارجی و ادوات نظامی را از آن خارج کنند.

مذاکرات دو طرف در مینسک پایتخت بلاروس، دیروز جمعه ۲۸ شهریور آغاز شد و یادداشت غیر رسمی بین دو طرف، صبح امروز شنبه پس از هفت ساعت گفتگو امضا شد. "لئونید کوچما" رئیس جمهوری پیشین اوکراین و نماینده کی یف در این مذاکرات، به خبرنگاران گفت بین طرفین تفاهم نامه ای بر ای ایجاد منطقه حائل امضا شده است.

بر اساس این تفاهم، دو طرف ادوات سنگین خود را تا فاصله 15 کیلومتری از منطقه مرکزی درگیری ها بیرون برده، و منطقه ای حائل به وسعت 30 کیلومتر ایجاد می کنند.

به گفته کوچما، سازمان همکاری و امنیت اروپا بر اجرای تعهدات نظارت خواهد کرد.

در تفاهم میان کی یف و شورشیان قرار شده که همه نیروهای مسلح خارجی، ادوات نظامی، جنگجویان و نیروهای نظامی از منطقه غیرنظامی خارج شوند.

"ایگور پلوتینسکی" رهبر جمهوری خودخوانده لوهانسک، نیز در رابطه با این توافق گفت: این تفاهم باید طرف ها را به ایجاد منطقه‌ای کاملا امن رهنمون شود.

کد مطلب 2373488

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها