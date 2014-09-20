مردم ایران به آمریکا اعتماد ندارند/ تحمیل تعداد سانتریفیوژ را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه پی بی اس در پاسخ به این پرسش که "آیا ایران مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 در روز 24 نوامبر را تمدید کرده و یا به توافق پایدار در این زمینه دست می یابد؟" گفت: نمی گویم که 24 نوامبر روز قیامت بوده اما باید تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق نهایی بکار بگیریم زیرا اقدامات ما تاثیر مهمی بر آینده منطقه و درک دو ملت نسبت به یکدیگر دارد.



ظریف در رابطه با حملات هوایی غرب در عراق علیه داعش گفت: معتقدم که جامعه جهانی باید این موضوع را درک کند که داعش بک تهدید مشترک بوده و نیازمند پاسخ جمعی است.



وی افزود: به نظر من این پاسخ باید از سوی کشورهای منطقه باشد و جامعه بین المللی نیز از آن حمایت کند. با دولت عراق و اقلیم کردستان عراق برای مبارزه علیه تروریست ها همکاری کرده ایم زیرا تروریست ها تهدیدی برای تمام کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای هستند.



وزیر خارجه ایران با اشاره به آمادگی ایران برای همکاری با کشورهای منطقه به منظور مقابله با تهدیدهای داعش گفت: خود عراقی ها قادر به آزادسازی کشورشان بوده و جامعه بین الملل باید از کمک های ارسالی به تروریست ها جلوگیری کند.



وی با بیان اینکه دولت آمریکا در مبارزه با ترویسم جدی نیست، گفت آنچه روز گذشته در کنگره آمریکا برای تامین مالی معارضان سوری روی داد، نیازمند تایید رئیس جمهوری این کشور است که هماهنگ با تلاش ما برای مقابله با تروریسم نیست. داعش با سقوط دولت مرکزی در سوریه توانایی اشغال سرزمین های بیشتری به دست می آورد که این اقدام در تضاد با تلاش برای نابودی داعش است.



ظریف با اشاره به محترم شمردن قول اوباما، به محدودیت های رئیس جمهوری آمریکا برای وادار کردن کنگره به لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت: همانطور که پذیرش امری غیرممکن محال است، از آنها نیز نمی خواهیم که اقدامی غیرممکن انجام دهند.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ایران در پی ساخت سلاح هسته ای نیست، گفت: مردم ایران به آمریکا اعتماد ندارند، ما می توانیم آن را تغییر دهیم و این برای همه ما مهم است که به جای زندگی در گذشته، تاریخ جدیدی را رقم بزنیم.



ظریف در پاسخ به این پرسش که "اگر دولت ایران در پی متقاعد کردن جامعه جهانی نسبت به نیت صلح آمیز هسته ای خود است، چرا با سطح پایین تر سانتریفیوژها که آمریکا و غرب اصرار دارند موافقت نمی کند؟" گفت: ما اینجا نیستیم که تصمیمات آمرانه را بپذیریم و تنها برای گفتگو در این باره که چگونه می توان این کار را به بهترین نحو انجام دهیم، به اینجا آمدیم اما مخالف پذیرش هر گونه تعداد سانتریفیوژ تحمیلی هستیم.