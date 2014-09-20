تبدیل وضعیت بیش از 600 نفر از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست / صدور احکام تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز شنبه در نشست صمیمی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و مدیر کل امور اداری این سازمان ،احکام تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی این کارکنان اهدا شد.

سید محمد مجابی در این نشست با بیان اینکه عملیاتی شدن حق و حقوق کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در اولویت برنامه های این سازمان قرار دارد، گفت: در بحث نیروی انسانی نباید کارکنان نگران مسائل خود باشند و اداره کل امور اداری می بایست به صورت هوشمند کلیه امور مربوط به پرسنل را انجام دهند.

وی با اشاره به وجود محیط بانان، مدیران و کارکنان قراردادی و پیمانی با سابقه بالا در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با پیگیری های بعمل آمده بیش از 600 نفر از کارکنان این سازمان تبدیل وضعیت شدند.

به گفته مجابی این تبدیل وضعیت در جامعه آماری 6000 نفری نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و شرایط انقباضی دولت برای جذب نیرو کار بسیار بزرگ است که با توجه به جایگاه حاکمیتی این سازمان صورت پذیرفته است.

وی با تاکید بر اینکه پیگیری تبدیل وضعیت نیروی انسانی در شرایط فعلی دولت سخت است، افزود : برای تبدیل وضعیت پرسنل محیط زیست بیش از 20 جلسه کاری در سطوح مختلف مدیریتی در معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نظارت و راهبردی ریاست جمهور برگزار شد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اخذ مجوز تبدیل وضعیت 430 نفر از محیط بانان، گفت: 413 نفر از محیط بانان که پرونده پرسنلی آنها کامل بود از وضعیت قراردادی به پیمانی تبدیل شدند.

همچنین 90 نفر از کارشناسان قراردادی به لحاظ اینکه کار حاکمیتی انجام می دهند و 38 نفر از فرزندان شاهد به رسمی و نیز 20 نفر از سایر کارکنان این سازمان به پیمانی تبدیل وضعیت شدند.

وی ادامه داد : با تلاش های صورت گرفته 47 نفر از کارکنان پیمانی در 2 مرحله از وضعیت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت یافتند.

گفتنی است، در پایان این مراسم احکام تبدیل وضعیت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به کارکنان اهدا شد.