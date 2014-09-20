به گزارش مهر، هاجر پاكدين عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میزان تماسهای مردم با خط 1480 بهزيستي خراسان شمالي در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته کاهش داشت.

وی علت این کاهش را آگاهی نداشتن عامه مردم ازخدمات این خط مشاوره رایگان عنوان کرد و گفت: درشش ماهه اول امسال تعداد 568 مورد تماس با خط مشاوره 1480برقرارشده که ازاین تعداد تماس 510 مورد زنان و 58 مورد مردان بوده اند.

پاکدین افزود: اغلب تماس های انجام شده در راستای بررسی مشکلات خانواده ها و تربیت کودکان بوده است.

به گفته وی 40 درصد تماس گیرندگان را افراد داراي مدرك تحصيلي دیپلم یا پایئن تر و 60 درصد این تماس ها از سوی افراد و خانواده هایی صورت گرفته که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی بوده اند.

اين مسئول در بهزيستي خراسان شمالي با اشاره به رایگان بودن خدمات خط مشاوره 1480 بهزیستی ساعت تماس با این خط را برای عموم از ساعت هشت صبح الی 20:30 بعد از ظهراعلام کرد.

وي اظهار كرد: پاسخگویی این خط در زمینه مشاوره های پیش از ازدواج، خانواده، کودک و نوجوان، زناشویی، تحصیلی و شغلی است.

معاون پيشگيري اداره كل بهزيستي خراسان شمالي گفت: خط 1480سازمان بهزیستی از سال 86 دراستان راه اندازی شده وهدف اصلی آن امکان برخورداری آحاد مردم اعم از روستایی و شهری از خدمات تخصصی و مشاوره و روانشناختی تلفنی رایگان، توسط کارشناسان مجرب و کارشناسان ارشد این سازمان بوده است.

وي ازمزایای این خط مشاوره تلفنی، ناشناخته ماندن تماس گیرنده، سهولت در تماس و برقراری تماس بدون استفاده از پیش شماره و کد عنوان كرد.