تکذیب وقوع قتلهای سریالی در تهران/ پلیس در تعقیب عامل انتشار شایعه در وایبر

سرهنگ عباسعلی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند روز است در فضای وایبر خبری منتشر می شود که در آن ادعا شده یک قاتل سریالی با استفاده از صدای ضبط شده یک کودک اقدام به قتل زنان می کند.

وی افزود: بر اساس شایعه پخش شده این قاتل پس از زدن زنگ منازل صدای ضبط شده کودکی را پخش کرده و از صاحبخانه می خواهد که در را باز کند، بعد هم با ورود به داخل خانه اقدام به قتل چندین زن به این شیوه کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: تاکنون هیچ قتل سریالی در تهران به پلیس گزارش نشده و ماموران تحقیقات برای شناسایی عوامل انتشار این شایعه در پایتخت را آغاز کرده اند.

وی همچنین از شهروندان خواست به شایعاتی که هر از گاهی در فضاهای مجازی منتشر می شود توجهی نکرده و در صورت وقوع قتل های سریالی، پلیس نسبت به این موضوع حساس بوده و با عاملان این جنایات برخورد می کند.