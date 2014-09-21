دورتموند شایسته شکست بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آدریان راموس مهاجم دورتموند سه موقعیت گلزنی فوق العاده را از دست داد و دقایقی بعد از آن شینجی اوکازاکی ماینتس را یک بر صفر پیش بیندازد. چیرو ایموبیل که فرصت داشت از روی نقطه پنالتی بازی را برای دورتموند به تساوی بکشد نتوانست گلزنی کند تا در برگشت ماینتس گل دوم را به ثمر برساند.

یورگن کلوپ بعد از این شکست گفت: اگر می توانستیم از فرصت هایمان استفاده کنیم پیروز میدان بودیم. وقتی در نیمه دوم دو گل دریافت می کنید شایسته شکست هستید.

وی در ادامه افزود: ما خیلی بد دفاع کردیم از موقعیت هایمان استفاده نکردیم. اگر راموس یکی از آن موقعیت‌هایش را گل می‌کرد، شاید نتیجه بازی متفاوت بود.

سرمربی تیم فوتبال دورتموند همچنین گفت: بعد هم ایموبیل ضربه پنالتی را از دست داد که همه چیز خراب شد. این طبیعت فوتبال است و معمولا رخ می‌دهد.