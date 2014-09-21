پیروزی پر گل ولفسبورگ مقابل لورکوزن/ گلادباخ مقابل کلن متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ در خانه خود موفق شد میهمان خود بایرلورکوزن را با نتیجه 4 بر یک شکست دهد. در این بازی لورکوزن با اخراج جیولیو دوناتی از دقیقه 7 ده نفره به بازی ادامه می داد.

ریکاردو رودریگز (8 پنالتی، 63)، ویرینیا (45) و آرون هانت (63) برای ولفسبورگ و یوسیپ درمیچ (29) برای بایرکورکوزن گل زدند.

در دیگر بازی مونشن گلادباخ در خانه کلن تن به تساوی بدون گل داد.

جدول رده بندی:

1- پادربرن 8 امتیاز

2- ماینتس 8 امتیاز

3- هوفنهایم 8 امتیاز

4- بایرن مونیخ 8 امتیاز

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16- شالکه 2 امتیاز

17- هامبورگ 2 امتیاز

18- اشتوتگارت یک امتیاز