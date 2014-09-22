به گزارش خبرنگار مهر، «اهریمنان یکه‌تاز»، عنوان دومین جلد مجموعه سه جلدی«اشوزدنگه» است. مجموعه‌ای‌که تاریخ ایران را روایت می‌کند و تنها به داستان‌های اوستا نمی‌پردازد.



به گفته آرمان آرین نویسنده مجموعه«پارسیان و من»، «اشوزدنگهه»، نام شخصیتی است كه در اوستا و كتاب‌های پهلوی از آن نام برده شده است؛ شخصیتی اسطوره‌ای که دوره‌های مختلف تاریخی را زیسته و ازروزگار سیلک(شش هزار سال پیش) به دوره معاصررسیده است. معنی لغوی«اشوزدنگهه» به معنی انسان درستکار و حق‌جوی است و آرین با تألیف این كتاب سعی دارد اسطوره‌ جدیدی را براساس ویژگی‌های این شخصیت خلق كند.

آرین در جلد دوم به کوشش‌های اشوزدنگهه برای یافتن شهر گمشده «ورجمکرده» پرداخته است. جلد دوم نیز داستانی عاشقانه و حماسی ازدوران ناشناخته جیرفت است که اشوزدنگهه نیزبه ایفای نقش در آن می‌پردازد. همچنین به ماجراهای دو مغ تبهکار جلد نخست، یعنی شاماش شوموکین و هومبانیگاش که همزمان با اشوزدنگهه جاودانه شده بودند و آنها هم دنبال اهداف خود در دل تاریخ هستند، توجه شده است.

جلد دوم در مقایسه با جلد یک و سه، گونه‌ای بازگشت به گذشته(فلاش بک) است. یعنی برخلاف بسیاری ازسه‌گانه‌ها، جلد دوم ادامه جلد نخست و جلد سه ادامه دو نیست. در واقع، خط سیر کلی یکی است اما هر یک ازسه‌گانه‌ها، خطوط خاص خود را دارند. انگار با خود آغازمی‌شوند و در خود پایان می‌یابند.

دومین جلد از سه‌گانه «اشوزدنگهه» با عنوان «اهریمنان یکه‌تاز» باقیمت 14 هزار تومان ودر 1000 نسخه از سوی نشر موج منتشر شده است.