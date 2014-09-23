پوریا نوروزیان به مقام چهارم بازیهای آسیایی دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مسابقات تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بازی‌های آسیایی در بخش مردان صبح امروز در مرحله مقدماتی انجام گرفت که طی آن پوریا نوروزیان با کسب حد نصاب لازم به فینال راه پیدا کرد اما در فینال با وجود رقابت خوبی که داشت نتوانست روی سکو برود و به عنوان چهارمی دست پیدا کرد. این این رشته تیرانداز چینی مدال طلا را به خود اختصاص داد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.