  1. ورزش
  2. بازیهای آسیایی اینچئون
۱ مهر ۱۳۹۳، ۶:۴۰

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

پوریا نوروزیان به مقام چهارم بازیهای آسیایی دست پیدا کرد

پوریا نوروزیان به مقام چهارم بازیهای آسیایی دست پیدا کرد

عضو تیم ملی تفنگ بادی ایران با وجود راهیابی به فینال نتوانست به مدال برسد و عنوان چهارم را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مسابقات تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بازی‌های آسیایی در بخش مردان صبح امروز در مرحله مقدماتی انجام گرفت که طی آن پوریا نوروزیان با کسب حد نصاب لازم به فینال راه پیدا کرد اما در فینال با وجود رقابت خوبی که داشت نتوانست روی سکو برود و به عنوان چهارمی دست پیدا کرد. این این رشته تیرانداز چینی مدال طلا را به خود اختصاص داد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد خبر 2375597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها