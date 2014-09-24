تونل قلاجه 12 کیلومتر گردنه سخت گذر در ایلام را حذف می کند

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون تونل کببرکوه و تونل قلاجه دو پروژه مهم راهسازی در استان ایلام است که در صورت اجرایی شدن نقش مهمی در توسعه و حذف نقاط حادثه خیز استان دارد.

وی بیان داشت: تونل قلاجه از مهمترین طرحهای راهسازی استان ایلام است که هم اکنون بیش از 66 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت بهره برداری بیش از 12 کیلومتر گردنه سخت گذر را حذف می کند.

وی بیان داشت: هم اکنون این طرح با تلاشهای پیمانکار پروژه در وضعیت خوبی به سر می برد که این تونل در مسیر ایلام به کرمانشاه قرار گرفته و نقش مهمی در تردد با توجه به حجم بالای عبور و مرور در مرز مهران دارد.

این مسئول بیان داشت: تونل کبیرکوه در حد واسط شهرستانهای دره شهر و آبدانان هم اکنون بیش از 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت اجرایی شدن گردانه های سخت گذر کبیرکوه حذف می شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پروژه های بزرگی در حوزه راهسازی استان ایلام در حال اجراست که بدون شک با بهره برداری از این طرحها مثل چهار خطه کردن مسیر ایلام به کارخانه سیمان، بزرگراه مهران تا پایانه مرزی و...بخش مهمی از زیرساختهای استان حل می شود.