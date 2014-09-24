به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز افشار نخستین بازیگری بود که با «مرگِ ماهی» قرارداد بست و در روز اول مهرماه، بابک حمیدیان و ریما رامین‌فر هم به تیم بازیگران پیوستند و قرارداد خود را امضا کردند.

بابک حمیدیان که بازیگر مرد سال ۹۱ تئاتر ایران است، سال گذشته با بازی در «چ» ابراهیم حاتمی‌کیا و «رستاخیز» احمدرضا درویش، سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از جشنواره فجر دریافت کرد. ریما رامین‌فر هم چندی قبل در سریال «پایتخت» حضور داشت و از چهره های شناخته شده در عرصه بازیگری است.

سیدروح‌الله حجازی اکنون در حال انجام مذاکرات فشرده با چندین بازیگر شاخص دیگر است تا در روزهای آینده برای هفت نقش دیگر این فیلم با آن‌ها قرارداد امضا کند. ایفای هرکدام از این هفت نقش قرار است به یکی از بازیگران چهره‌ی سینمای ایران سپرده شود.

در پشت دوربین هم، گروه در حال توافق با عوامل فنی سینمای ایران است و در یکی دو روز گذشته، تدوین این فیلم توسط هایده صفی‌یاری و سپیده عبدالوهاب قطعی شده است.

هایده صفی‌یاری از تدوینگران سینمای ایران است که برای تدوین «آژانس شیشه‌ای»، «روبان قرمز»، «چهارشنبه سوری» و «نارنجی‌پوش» سیمرغ جشنواره فجر گرفت و برای «جدایی نادر از سیمین» هم جایزه انجمن منتقدان را به خود اختصاص داد. سپیده عبدالوهاب نیز برای «وقتی همه خوابیم» و «خون بازی» سیمرغ بهترین تدوین را از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است.

نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی «مرگِ ماهی» به برعهده سیدروح‌الله حجازی است که می‌گوید اگرچه سه فیلم قبلی‌اش را دوست دارد اما «مرگ ماهی» تنها فیلمی است که آرزوی ساختنش را دارد.

اکنون محمدرضا گوهری در حال بازخوانی متن حجازی برای انجام تغییرات احتمالی است تا این فیلم در ماه آینده جلوی دوربین برود و برای حضور در جشنواره فجر آماده شود.