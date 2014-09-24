احمدزی پیمان امنیتی کابل و واشنگتن را امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد ناتو که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را پس از پایان مراسم تحلیف امضا می کند.



این اظهارات پس از آن مطرح شد که آندرس فوگ راسموسن اخیرا پس از دیدار با باراک اوباما رئیس‌ جمهوری آمریکا در کاخ سفید با تاکید بر لزوم امضای قرارداد امنیتی افغانستان در زمینه ماموریت آموزشی بین‌ المللی تا سپتامبر تاکید کرد که اگر این پیمان امضا نشود، مشکلاتی جدی برای این ائتلاف غربی پس از 2014 وجود دارد.



راسموسن همچنین استقرار 10 هزار نیرو در افغانستان را پیش شرط اقدام افغانستان برای امضای قرارداد امنیتی دوجانبه با آمریکا و توافق امنیتی با کشورهای عضو ناتو عنوان کرده بود.