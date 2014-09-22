خدمت به مردم اولویت حکومت وحدت ملی افغاستان/ اعلام زمان مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، سخنگوهای هر دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از امضای توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در یک نشست خبری اعلام کردند که حکومت وحدت ملی خدمات بی سابقه ای را به مردم ارائه می دهد.

فاضل سانچارکی سخنگوی عبدالله عبدالله گفت: با وجود نگرانی ها و مشکلات هم اکنون به یک تفاهم بسیار مهم و سرنوشت ساز دست یافتیم و احتمال می رود که دوشنبه آینده مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید برگزار شود.

وی افزود: با چالش بزرگی مواجه بودیم و بنا به ویژگی های جامعه افغانستان، حکومت وحدت ملی نسخه ای بود که می توانستیم از این بن بست سیاسی خارج شویم و به هیچ عنوان در تضاد با قانون اساسی نیست.

فاضل سانچارکی تاکید کرد: چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد انتخاباتی اعلام کند، می‌ پذیریم و البته مهم این است که هر دو تیم انتخاباتی اختلافی در این زمینه ندارند.

فیض الله ذکی سخنگوی تیم تحول و تداوم نیز گفت: فراخوان مشترک ما به ملت افغانستان این است که دوره رقابت ها تمام شده و با وحدت و همدلی از این پیروزی استقبال می کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: حکوت وحدت ملی مبانی حقوقی خود را از قانون اساسی افغانستان می گیرد و این شرایط حکومت را مکلف می کند تا گام های موثری را برای تامین وحدت ملی بردارد.

به گفته ذکی، هرچه مشارکت بیشتر باشد پایه حکومت مستحکم تر خواهد بود و این حکومت نسبت به دیگر حکومت‌ ها مخصوصا حکومت کنونی بهتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم در این انتخابات برنده شدند و هر دو تیم آماده خدمت به مردم هستند، تاکید کرد: بلافاصله پس از مراسم تحلیف پست ریاست اجرایی ایجاد می شود و تیم عبدالله برای این پست یکی از شخصیت های مورد نظر خود را معرفی می کند.