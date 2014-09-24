در پیروزی ما مقابل پرسپولیس شک نکنید/ رمز موفقیت ما وحدت و همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری قبل از دیدار روز پنجشنبه استقلال صنعتی مقابل پرسپولیس تهران جسارت و دوندگی را راه موفقیت استقلال صنعتی دانست و گفت: آمده ایم به تهران تا یک دیدار بسیار خوب را مقابل پرسپولیس انجام دهیم. جسارت، دوندگی و ضد حملات در طول بازی نقطه قوت استقلال مقابل پرسپولیس خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما به گونه ای بازی می کنیم که هم مردم راضی باشند و هم خودمان سه امتیاز را کسب کنیم.

عبدالله ویسی در پاسخ به این سئوال که تغییر سرمربی در پرسپولیس کار شما را مشکل تر خواهد کرد یا خیر،گفت: بازی پرسپولیس نسبت به گذشته چندان فرقی نکرده است، پرسپولیس تیم بزرگی است و ما باید مقابل این تیم بزرگ بازی بسیار خوبی از خود ارائه دهیم. ما بزرگ فکر می کنیم و مقابل تیم پرسپولیس بازی بسیار خوبی ارائه خواهیم کرد.

ویسی در پاسخ به این سئوال که تاکتیک استقلال مقابل پرسپولیس چه خواهد بود، گفت: بهترین تاکتیک ما مقابل پرسپولیس همدلی، وحدت و جنگندگی و تمرکز بازیکنان در طول نود دقیقه است.

وی در پاسخ به این سئوال که با چه روشی مقابل پرسپولیسی که تغییراتی در کادر فنی داشته است بازی می کنید، گفت: ما به همان روشی که در طول دیدارهای قبل بازی می کرده ایم مقابل پرسپولیس نیز ظاهر خواهیم شد و من اعتقاد دارم تغییر چندانی در روش بازی پرسپولیس به وجود نیامده است. به نظر من اختلاف بین صدر جدول با پایین جدول فقط به خاطرات تفکرات مربیان است نه چیز دیگر

ویسی تاکید کرد: ما با تفکراتی که برای این دیدار داریم برای نباختن مقابل پرسپولیس حاضر خواهیم شد و شک نکنید که برنده این دیدار ما هستیم.

سرمربی استقلال صنعتی در پایان خاطرنشان کرد: برای دیدار مقابل پرسپولیس مصدوم نداریم اما تنها بازیکن محروم ما روح الله سیف اللهی است که نمی تواند در این بازی ما را همراهی کند.