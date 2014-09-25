به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح 10 پروژه شرکت عمران معصومیه بهبود وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی شهر قم در مدرسه شهید احمدی روشن اظهار داشت: امروز یکی از مشکلات کلان شهرهایی مانند قم و مشهد مسئله سکونت‌گاه‌های غیر رسمی است.

وی ادامه داد: در شهر قم یک ششم شهر سکونت‌گاه ناکارآمد است و در مشهد مقدس این عدد به یک سوم می‌رسد. این نشان می‌دهد که باید توجه ویژه به مسئله ساماندهی این بافت‌ها داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود دو نوع رویکرد در زمینه برخورد با سکونت‌گاه‌های غیر کارآمد عنوان کرد: یک رویکرد این است که این سکونت‌گاه‌ها را تخریب کنیم. این رویکرد اگرچه به نظر ساده می‌آید، اما تجربه دنیا نشان داده که عملی نیست.

تلاش برای هویت بخشیدن به سکونت‌گاه‌های غیررسمی

وی گفت: رویکرد دیگر این است که به ساکنان این سکونت‌گاه‌ها احترام گذاشته و آنها را کالا نبینیم بلکه با انجام اقداماتی این سکونت‌گاه‌ها را توانمند کنیم.

آخوندی هویت بخشیدن به بافت شهری در این مناطق را یکی مهم‌ترین اقدامات در این زمینه دانست و افزود: اینکه در این بافت‌ها مدرسه، درمانگاه، فرهنگسرا یا بوستانی بسازیم موجب می‌شود مردمی که در آن زندگی می‌کنند نسبت به آن تعلق خاطر پیدا کنند و این بخشی از مشکلات اجتماعی را کنترل می‌کند.

وی با اشاره به افتتاح 10 پروژه در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در قم اضافه کرد: هیچ یک از این طرح‌ها واحد مسکونی نیستند اما به سکونت‌گاه‌های موجود کمک می‌کنند تا وضعیت بهتری در آنها جریان داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات ترافیکی موجود در هسته مرکزی شهر گفت: قم محور مواصلاتی 17 استان کشور است و باید ساختارهای حمل و نقلی آن از جمله راه‌های اتصال حمل و نقل بین شهری و درون شهری تکمیل شود.

لزوم احداث پایانه ترکیبی قم

وی با اشاره به اینکه پایانه ترکیبی شهر قم باید افتتاح شود خاطرنشان کرد: قم پایتخت تشیع است و موقعیت راهبردی از نظر حرکت راهبردی انقلاب اسلامی در جهان دارد که به همین نسبت امکانات این استان نیز باید ارتقا یابد.

آخوندی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب پیوندی ناگسستنی با قم دارند گفت: به همین دلیل خدمت به قم تنها خدمت به مردم این شهر نیست بلکه یک اقدام ملی است.

وی با اشاره به حجم تردد در شهر قم برای تبادلات تجاری، فرهنگی، تحصیل و زیارت ابراز داشت: توسعه حرم مطهر و پیرامون آن به خاطر خدمت به همین افراد باید در دستور کار قرار بگیرد. در حال حاضر صحن شرقی به صورت ناقص در چند نوبت به بهره‌برداری رسیده اما تلاش برای تکمیل این طرح ادامه دارد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حضور در قم و در یک مدرسه برای او نوستالژیک است گفت: با گذشتن از مدرسه حکیم نظامی به یاد روزهایی افتادم که در این شهر تحصیل می‌کردم.