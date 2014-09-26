راهبردهای ورزش بانوان تدوین شده است/ کاهش سن اعتیاد در دختران

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در اختتامیه سومین المیپاد ورزشی بانوان وزارت نفت در محمودآباد افزود: در بحث ساماندهی ویژه پارکها و بوستانها، توسعه و تجهیز امکانات در مراکز ورزشی و فرهنگی با اولویت مناطق محروم، بهره برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده، تشویق دانشجویان دختر به ورزش و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در دانشگاهها و تدوین برنامه های رسانه ای آگاهی بخشی زنان در حوزه ورزش و تامین سلامت جسمی و نشاط روحی از جمله راهبردهاست.

مولاوردی گفت: تقویت برنامه های ورزشی مرتبط با محیط زیست با رویکرد خانواده محوری، تشویق خیران برای احداث سالنهای ورزشی، بکارگیری ظرفیت مدارس در اوقات عصر، تدوین برنامه های رسانه ای کمک آموزشی برای آموزش مهارتهای سبک زدگی زنان از دیگر راهبردهاست.

وی افزود: توسعه و احیای مسابقات ورزشی و کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی را نیز در نظر داریم و بتوانیم از فضاهای ورزشی دستگاهها استفاده کنیم.

وی گفت: اتکا دولتها و ملتها برای توسعه به منابع انسانی و سرمایه انسانی است.

وی از انسان به عنوان محور توسعه یاد کرد و گفت: انسان سالم، آزاد و خلاق نقش مهمی دارد و اگر کشورها خواهان توسعه متوازن و پایدار هستند باید سرمایه گذاری در حوزه سلامت انسان ها داشته باشند.

مولاوردی گفت: با این نگاه هرگونه سرمایه گذاری هزینه تلقی نمی شود و با توجه به اینکه زنان نقش های چندگانه دارند باید به ورزش آنها توجه شود.

وی گفت: بالابردن راندمان کاری زنان شاغل ما در سازمان ها و ادارات، جلوگیری از فرسودگی، افزایش انگیزه ما را مجاب می کند تا در حوزه ورزش سرمایه گذاری کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان، گفت: سازمانها و ادارات نیاز دارند تا سرمایه گذاری در حوزه ورزش داشته باشند زیرا در زمینه پیگشیری از آسیبها و تهدیداتی که بانوان را تهدید می کند، موثر است.

وی از ورزش به عنوان پادزهر افسردگی یاد کرد و گفت: متاسفانه سن مصرف مواد و اعتیاد در دختران پایین آمده و الگوی مصرف به سمت مواد مخدر صنعتی گرایش یافته است که نگران کننده است.

مولاوردی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای مقابله با اعتیاد توسعه ورزش است گفت: ورزش از بعد اجتماعی، فردی و خانوادگی حائز اهمیت است و به عنوان یک الگوی رفتاری باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان با بیان اینکه مادران در حوزه ورزش می توانند فرهنگسازی کنند گفت: توجه به ورزش در اولویت این معاونت قرار دارد و طبق ماده 230 قانون پنجم توسعه باید ورزش مورد توجه قرار گیرد و در دولت قبلی یکسری راهبردهایی تدوین شده و به ما رسیده است.

وی به تعریف سلامت اشاره کرد و گفت: سلامت برخورداری از آسایش کامل روانی و اجتماعی و جسمی است که برای توانمندسازی و ایجاد محیط توانمندساز برای زنان و دختران تلاش کنیم.

مولاوردی کسب مدالهای بانوان در بازیهای آسیایی توسط دختران ایرانی را تبریک و گفت: امیدواریم بتوانیم مدالهای بیشتری را در این مسابقات کسب کنیم و هرجا زنان دسترسی عادلانه به فرصتها و امکانات دست پیدا کردند توانمندیهایشان را به اثبات رسانده است.