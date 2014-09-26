درگیری سنگین داعش با گروه های کرد/ اصابت دو گلوله خمپاره به خاک ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داعش برای افزایش کنترل خود بر شهر کوبانی حملات جدیدی را در این شهر انجام داده و در نتیجه با نیروهای کردی که در حال دفاع از این شهر هستند درگیر شده است.

این درگیری ها امروز جمعه به اوج خود رسیده بطوریکه مرز نشینان ترک به راحتی صدای انفجار و شلیک گلوله ها را می شنوند. در این میان برخی از شاهدان عینی از اصابت دو گلوله خمپاره به خاک ترکیه گزارش داده اند.

حمله داعش به شهر کوبانی از چند روز قبل آغاز شده که در نتیجه آن مردم این شهر اقدام به ترک آن و مهاجرت به ترکیه کرده اند. بر همین اساس تا کنون نزدیک به 170 هزار نفر از ساکنین این شهر که عمدتا کرد هستند وارد ترکیه شده اند.

درگیری داعش با نیروهای کرد در مرز سوریه و ترکیه در حالی رخ می دهد که ارتش سوریه از بازپس گیری شهر "عدرا" در شمال شرقی دمشق خبر می دهد. این شهر در دسامبر گذشته به دست گروه های شورشی افتاده بود اما ارتش سوریه موفق شد روز گذشته این شهر را به تصرف خود درآورد.