انجام 200 حمله علیه داعش در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا شب گذشته در کنفرانس خبری مشترک با مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور اعلام کرد: جنگنده های آمریکا با مشارکت فرانسه بیش از 200 حمله علیه گروه داعش در عراق انجام داده اند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به حملات آمریکا علیه داعش در سوریه نیز گفت: این حملات محدودیت هایی را برای اعضای داعش در مناطق تحت سیطره شان ایجاد کرده است.

هیگل افزود: نابودی داعش کار آسانی نیست و هنوز در ابتدای راه قرار داریم. وی درباره نحوه تعامل با تروریست های داعش در مرزهای ترکیه نیز گفت: در این زمینه ماموریت اطلاعاتی، نظارت و شناسایی وجود دارد و ما در شرایط کنونی درباره گزینه های تعامل با این تروریست ها با شرکای خود در ائتلاف مقابله با داعش رایزنی می کنیم.