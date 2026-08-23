به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدحبیب موسوی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه سال گذشته ۵۱ نقطه حادثهخیز در شهر زنجان شناسایی شد که تاکنون اصلاح هندسی ۲۸ نقطه به پایان رسیده است، گفت: عملیات اصلاح سایر نقاط از جمله خیابان خیام، میدان شورا، روبهروی مسجد امام محمدباقر(ع)، سهراه امجدیه و تقاطع ثمین نیز در حال اجراست.
وی با اشاره به کاهش ۲۷ درصدی تلفات تصادفات درونشهری در سال گذشته، گفت: طی چهار ماه نخست امسال ۱۶ نفر در حوادث رانندگی شهری استان جان باختهاند که ۸۱ درصد آنها عابران پیاده و موتورسواران بودهاند.
موسوی ادامه داد: سال گذشته ۳۶ نفر در تصادفات درونشهری استان زنجان جان خود را از دست دادند که این رقم در سال پیش از آن ۴۹ نفر بود و به این ترتیب تلفات جانی ۲۷ درصد کاهش یافت.
وی افزود: با وجود کاهش فوتیها، تصادفات جرحی در سال گذشته ۲۵ درصد و تصادفات خسارتی ۳۴ درصد افزایش داشت. افزایش ثبت تصادفات خسارتی تا حدی به تنظیم کروکی برای تمامی این حوادث با هدف تسهیل روند دریافت خسارت از شرکتهای بیمه مربوط میشود.
۱۶ فوتی و هزار و ۷۲۲ مجروح در چهار ماه
رئیس پلیس راهور استان زنجان با تشریح آمار چهار ماهه امسال گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۶ نفر در تصادفات درونشهری استان جان باخته و هزار و ۷۲۲ نفر نیز مجروح شدهاند. همچنین ۴۹۹ فقره تصادف خسارتی ثبت شده است.
موسوی با بیان اینکه ۸۱ درصد جانباختگان را عابران پیاده و موتورسواران تشکیل میدهند، این آمار را زنگ خطری برای ارتقای ایمنی این دو گروه دانست.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد تلفات تصادفات درونشهری استان در شهر زنجان رخ داده است. همچنین سه فوتی در ابهر، یک فوتی در ماهنشان و یک فوتی در طارم ثبت شده و در سایر شهرستانها موردی از فوت ناشی از تصادفات درونشهری گزارش نشده است.
موسوی از ثبت ۹۰۱ هزار فقره اعمال قانون طی چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: ۴۵ هزار مورد از این تخلفات، حادثهساز بوده است.
وی افزود: در این مدت ۲۵ هزار و ۹۷۱ فقره اعمال قانون به دلیل تردد موتورسیکلتها در پیادهروها انجام شده است. همچنین هزار و ۴۵۳ وسیله نقلیه فاقد پلاک مشمول اعمال قانون شدهاند.
رئیس پلیس راهور استان زنجان همچنین از توقیف ۲ هزار و ۸۵۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف خبر داد و گفت: این موتورسیکلتها به دلیل تخلفاتی از جمله حرکات نمایشی، پلاک مخدوش، نداشتن کلاه ایمنی و تردد در پیادهرو توقیف شدهاند.
موسوی افزود: ۳ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودروی متخلف نیز به دلیل حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی، فعالیت به عنوان خودروی شوتی و دوردور کردن توقیف شدهاند.
وی با اشاره به دغدغه شهروندان درباره تردد و توقف کامیونها در معابر شهری گفت: حدود ۱۳ هزار فقره اعمال قانون برای وسایل نقلیه سنگین در چهار ماه نخست امسال ثبت شده است.
موسوی تأکید کرد: تردد و توقف خودروهای سنگین در معابر شهری و مناطق مسکونی علاوه بر ایجاد مزاحمت، میتواند بر ایمنی و روانی ترافیک تأثیر منفی بگذارد.
رئیس پلیس راهور استان زنجان، رانندگی بدون گواهینامه را از دیگر دغدغههای پلیس عنوان کرد و گفت: طی چهار ماه امسال هزار و ۶۴۷ راننده فاقد گواهینامه به مراجع قضایی معرفی شدهاند که بخش قابل توجهی از آنان را رانندگان کمسنوسال تشکیل میدهند.
وی خواستار بازنگری در نحوه برخورد قانونی با این افراد شد و افزود: در برخی موارد به دلیل پایین بودن سن راننده، پرونده با اخذ تعهد از والدین یا اعمال حداقل مجازات مختومه میشود.
فعالیت ۴۰ دوربین هوشمند ثبت تخلفات
رئیس پلیس راهور استان زنجان از فعال شدن ۴۰ دوربین ثبت تخلف با بهرهگیری از هوش مصنوعی از ابتدای تیرماه خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح تنها ثبت تخلف و جریمه نیست، بلکه پیشگیری از وقوع جرم، افزایش احساس امنیت، پایش ترافیک، کمک به امدادرسانی و مستندسازی تصادفات نیز دنبال میشود.
موسوی اظهار کرد: بررسیهای پلیس نشان میدهد پس از ارسال پیامکهای جریمه، تصادفات جرحی در معابر مجهز به دوربین، از جمله خیابانهای خیام و خرمشهر، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
وی سرعت مجاز در معابر اصلی شهری را ۶۰ کیلومتر، معابر فرعی را ۵۰ کیلومتر و معابر محلی و کوچهها را ۳۰ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد.
موسوی با بیان اینکه در شهر زنجان معبری با تعریف قانونی بزرگراه وجود ندارد، گفت: بلوار ۲۲ بهمن یک معبر شریانی اصلی محسوب میشود و سرعت مجاز در آن ۶۰ کیلومتر بر ساعت است و سرعت مجاز در خیابانهای خیام و خرمشهر ۵۰ کیلومتر بر ساعت است.
رئیس پلیس راهور استان زنجان از بخشودگی جرایم ثبتشده توسط دوربینها در شهر زنجان طی بازه اول تیر تا اول شهریور امسال خبر داد و گفت: شهروندان متقاضی استفاده از این بخشودگی میتوانند تا هفتم شهریورماه با مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان زنجان، فرم مربوطه را تکمیل کنند.
موسوی تأکید کرد: هدف پلیس از اجرای طرحهای کنترل هوشمند، درآمدزایی نیست، بلکه افزایش ایمنی، کاهش تخلفات و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی است.
وی با بیان اینکه ۲۹ دستگاه در حوزه کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی ترافیک مسئولیت دارند، گفت: کاهش پایدار سوانح رانندگی نیازمند همکاری پلیس، شهرداری، دستگاههای اجرایی، رسانهها و شهروندان است.
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