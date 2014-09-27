احمد عربلو، نویسنده کتاب«یکی مثل او» که به زندگی موسی صنیعخانی میپردازد در گفتگو با خبرنگار مهر و درباره چگونگی نگارش این کتاب گفت: تاکنون کتابهای متعددی در قالب زندگینامه داستانی نوشته شده اما من در کتاب «یکی مثل او» از این قالب فاصله گرفته و به زندگی پدری پرداختهام که دو فرزندش به شهادت رسیدهاند و یک فرزندش نیز جانباز است.
به گفته نویسنده کتاب«افسانه قهرمانیهای من»، بسیاری از خاطرات دوران دفاع مقدس تاکنون روایت نشده و به شکل مکتوب درنیامدهاند. پس برای جلوگیری از خطر نابودی ناگفتهها و نانوشتهها و دست یافتن به زوایای پنهان جنگ، ضروری است که این خاطرات شنیده و دستنوشتههای شهیدان و رزمندگان مستند شود.
عربلو با اشاره به اینکه کتاب«یکی مثل او»، حاصل ساعتها گفتگو با موسی صنیعخانی است، گفت: من یادداشتها و خاطرات بسیاری راشنیدم و خواندم؛ ضمن اینکه 20 ساعت با او گفتگو کردم و با خواندن هر یادداشت یا انجام هر ساعت مصاحبه، سالها به عقب برگشتم و خودم را در متن حوادث آن روزگار احساس کردم.
کتاب«یکی مثل او» در 20 فصل تنظیم و هر فصل از زاویه دید متفاوتی روایت شده است. زمانی خود موسی صنیعخانی، راوی داستان است و زمانی دیگر، فرزندان، همسر و همکارانش داستان را روایت میکنند. نویسنده به گفته خود اززاویه دانای کل فاصله گرفته و از راوی اول شخص بهره برده است.
عربلو براین باور است که دشوارنویسی، ازآسیبهای ادبیات دفاع مقدس است. زیرا دفاع مقدس به آحاد مردم جامعه تعلق دارد پس ادبیات دفاع مقدس هم باید ازپیچیدهگویی دوری کند و برای همه مردم قابل درک باشد.
نویسنده«دوپا برای دویدن» در پاسخ به اینکه برای کودک و نوجوان امروزچگونه میتوانیم از جنگی بگوییم که درک و دریافتی از آن ندارد گفت: ما هم میتوانیم به اصل جنگ به عنوان یک رویداد تاریخی بپردازیم اما به حواشی جنگ توجه کنیم آنچه اهمیت دارد ساده نویسی و داشتن نگاهی تازه و متفاوت به جنگ است.
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