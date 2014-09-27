به گزارش خبرنگار مهر از اینچئون، حسین عسگری بعد از کسب مدال برنز مسابقات آسیایی اظهار کرد: مسابقه امروز به مسافت٤٢ كيلومتر با حضور بهترينهاى آسيا كه در سطح جهان مطرح هستند و در توردوفرانس ركاب زدهاند، برگزار شد.
وی افزود: ورزشكارى كه اول شد در سال گذشته قهرمان جهان شده بود و با برنامه ريزىهايى كه از سوى باشگاههاى بزرگ دنيا برایش انجام شده بود مدال طلا را از آن خود کرد.
عسگری یادآور شد: من هم در طول سه ماه گذشته با برنامه خاص از سوى فدراسيون آماده شدم و توانستم به آمادگى خوبى برسم اما مشكلم اين بود كه در مسابقات زيادى شركت نكرده بودم و مىخواستم در مسابقات تك مرحله اى در اروپا شركت كنم كه ديگر زمان كم بود و نشد.
ملی پوش دوچرخه سواری ایران تاکید کرد: اقاى مجيد ناصرى در اين سه ماه مربى ما بود و با برنامههاى ايشان سه مرحله اردو در همدان تهران و زنجان داشتيم که با اين سه اردو آماده تر و هماهنگتر شديم.
عسگری در پایان تاکید کرد: مسير امروز در كنار دريا بود و باد شديدی مىوزيد که يک مقدار دوچرخه و فرمان را اذيت مىكرد اما توانستم با اختلاف زياد نسبت به نفر چهارم، عنوان سوم را بدست آورم. با نفر دوم هم اختلاف كمى داشتم و مىتوانستم طلا را هم بگيرم چون اختلافمان ٤٥ ثانيه بود.
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