هلاکت سرکرده گروه تروریستی "جیش الاسلام" در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، "محمد المبارک" سرکرده گروه تروریستی موسوم به "جیش الاسلام"، معروف به "ابو حسن" در جریان درگیریها با ارتش سوریه در شهرک عدرا در حومه دمشق به هلاکت رسید.

از سوی دیگر منابع سوری از حملات جنگنده های سوریه به مواضع گروه تروریستی جبهه النصره در درعا خبر دادند.

در جریان این حملات شماری از تروریستها به هلاکت رسیده و عده ای نیز زخمی شدند.

همچنین صبح امروز ارتش سوریه عملیات گسترده ای را علیه گروههای تروریستی در حومه شمالی حلب از جمله شهرکهای احتمیلات و دابق آغاز کرده است.

شبکه الجزیره نیز از ادامه درگیریها میان داعش و گروههای مسلح کرد در شهر عین العرب(کوبانی) درحومه حلب در سوریه خبر داد.