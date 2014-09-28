به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی گفت: در دور تازه فعالیت های بخش آب، باید مدیریت آن را به طور همه جانبه پیش ببریم و با انگیزهای بالا وقت بیشتری را برای پیشبرد امور اختصاص دهیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر لزوم اجرای هرچه بهتر برنامه احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی اظهارداشت: توجه ویژه بالاترین مقامهای نظام و دولت به موضوع آب فارغ از مسائل احساسی، هیجانی و تشکیل 8 نشست شورای عالی آب و حساسیت ویژه وزیر نیرو به موضوع آب، فرصتهایی است که در اختیار این بخش قرار گرفته و باید ساز و کار استفاده از این فرصت ها به سرعت تدوین شود چرا که فرصت ها به سرعت از دست میرود.
میدانی با تشریح ابعاد مختلف و اهمیت برنامه احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی، بر لزوم مشارکت گسترده و همه جانبه بخش های مرتبط برای اجرای هرچه بهتر این طرح تاکید کرد.
وی بی توجهی به فعالیت های پایه ای و توجه بیش از حد به فعالیت های زودبازده و پُر سر و صدا را یکی از آفت های مدیریت در بخش آب توصیف کرد و گفت: این فعالیت ها از سوی انسان های دلسوز نظام و دلسوز بخش آب پذیرفته نیست.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تشبیه وضعیت سفره های آب زیرزمینی به یک بیماری مزمن، به تلاش های انجام شده برای درمان این بیماری پرداخت و تدوین طرح احیا و تعادل بخشی به آب های زیرزمینی با حضور و نظارت مستقیم شخص وزیر نیرو را از جمله این تلاشها توصیف کرد و اظهارداشت: خوشبختانه این طرح با حمایت گسترده ای در شورای عالی آب روبرو و با تغییر جزئی تصویب شد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: حال که این طرح به تصویب رسیده از همه برادرانی که سودای خدمت به بخش آب در سر دارند تقاضا میکنم همت بگمارند و هرچه توان، علم، تجربه، مهارت و وقت دارند، برای اجرای این طرح اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: این طرح به یاری همه نیاز دارد تا هرچه زودتر شاهد خبرهای خوبی در جهت افزایش سطح آب سفره های زیرزمینی باشیم.
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