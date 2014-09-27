4.9 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های چهارخطه لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان اظهار داشت: در مجموع چهار میلیارد و 950 میلیون تومان برای تکمیل پروژه های چهارخطه استان لرستان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه پرداخت این میزان اعتبار در راستای سفر رئیس جمهور به استان لرستان بوده است عنوان کرد: در مجموع 25 میلیارد و 330 میلیون تومان برای اجرای پروژه های چهار خطه لرستان اختصاص یافته که از این میزان تا کنون چهار میلیارد و 950 میلیون تومان به استان تخصیص داده شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان بیان داشت: در مجموع حدود 24 درصد اعتبارات سفر رئیس جمهور در حوزه پروژه های چهار خطه به استان تخصیص داده شده است.

ملکی با بیان اینکه در قالب سفر رئیس جمهور به لرستان سه پروژه بیمارستانی و سه پروژه در حوزه حمل و نقل برای استان تصویب شد گفت: سه پروژه بیمارستانی شامل بیمارستانهای الیگودرز، خرم آباد و بروجرد بوده که تا کنون 80 درصد از اعتبارات اختصاص یافته به این پروژه ها به استان تخصیص داده شده است.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اعتبارات این پروژه های بیمارستانی تا پایان سال 93 به صورت 100 درصدی تخصیص داده خواهند شد.