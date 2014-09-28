به گزارش خبرنگار مهر: شامگاه روز گذشته به مناسبت آغاز هفته جهانی گردشگری به همت اداره کل میراث فرهنگی البرز و بخش خصوصی و با حضور معاون امور مجلس و استانهای رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی کشور، اعضای شورای شهر، مدیرکل میراث فرهنگی البرز، اصحاب رسانه و بسیاری از دوستداران حوزه گردشگری نمایشگاه گردشگری در مجموعه تاریخی – فرهنگی کاخ مروارید افتتاح شد.

سید علی آقازاده با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: به رغم همه کمبودها و کاستی های موجود این نمایشگاه برگزار شد که نشان از همت بالای برگزار کنندگانش دارد.

صنعت گردشگری سومین صنعت بزرگ دنیا است

وی با اشاره به اینکه در سالهای 68 – 69 درهای کاخ مروارید به روی علاقه مندان بسته شد، تاکید کرد: سلسله اقدامات بی نتیجه برخی از نهادها منجر به بسته شدن در این کاخ به روی مردم البرز و کشور شد.

این مسئول تصریح کرد: مدیریت شهری کرج و اداره کل میراث فرهنگی البرز پس از پیگیری های مستمر موفق به بازپس گیری این مجموعه تاریخی شدند که امیدواریم در آینده ای نه چندان دور شاهد بازسازی و مرمت این اثر تاریخی به یادگار مانده از دوره پهلوی باشیم.

آقازاده با مقایسه صنعت گردگری در ایران و جهان، خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری سومین صنعت بزرگ در دنیای امروزی است که گردش مالی در این حوزه بیش از یک هزار و 100 میلیارد دلار در سال است که برابر 10 درصد ارزش افزوده دنیا است.

مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی بیان می کند: به رغم تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی که در جهان رخ می دهد صنعت گردشگری افت و خیز چندانی ندارد.

سالانه کمتر از 5 میلیون نفر توریست از جاذبه های ایران بازدید می کنند

وی افزود: ایران از نظر جاذبه های گردشگری در میان 10 کشور برتر دنیا است ولی این در صورتی است که به لحاظ درآمد گردشگری و میزان بازدید توریست در رده های آخر قرار دارد که اصلا زیبنده نیست.

این مسئول با اشاره به گذشت یک سال از عمر دولت تدبیر و امید، گفت: در ابتدای راه دولت تدبیر و امید بارقه های از تحول در حوزه گردشگری به وجود آمد به طوری که در 6 ماهه نخست سال میزان بازدید گردشگران خارجی نسبت به مدت مشابه سال گذته 3 برابر شد.

آقازاده اظهار داشت: زیرساخت های گردشگری در ایران ضعیف است و به همین منظور ما نیازمند ساخت هتل و مراکز اقامتی هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید سالانه 20 میلیون نفر از جاذبه های گردشگری ایران بازدید کنند، بیان کرد: در حال حاظر کمتر از 5 میلیون نفر از جاذبه های گردشگری کشور بازدید می کنند و برای ایجاد زیرساخت های گردشگری باید بیش از 2 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری شود تا به رقم واقعی برسیم.

وی با اعلام این خبر که کشور ترکیه در سال گذشته 40 میلیارد دلار در حوزه گردشگری خارجی درآمدزایی کرده است، افزود: با توجه به اینکه کشور ترکیه جاذبه های گردشگری کمتری نسبت به ایران دارد ولی در این زمینه برنامه ریزی های مدونی داشته اند که به این اعداد و ارقام رسیده اند و این در صورتی است که درآمد ایران یک دهم درآمد ترکیه است.





