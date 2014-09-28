مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مانیفست ما در حوزه هنر این است که به هنر معاصر با نگاهی به فرهنگ و پیشینه خودمان بپردازیم به همین منظور نمایشگاه بعدی ما در موزه هنرهای معاصر تهران شامل آثاری از هنرمندان «نو سنت‌گرایی در ایران» است.

او درباره این آثار توضیح داد: در این نمایشگاه آثاری به نمایش گذاشته خواهد شد که هم جنبه های هنر معاصر را داشته باشد و هم با نگاهی به اصالت ها و هویت های فرهنگی گذشته ایران اسلامی همراه باشد که این اتفاق در 50 ساله اخیر در آثار هنرمندان بسیاری رخ داده و هنرمندان با این رویکرد آثاری را آفریده اند.

ملانوروزی با بیان این که در این نمایشگاه آثاری از هنرمندانی چون جلیل ضیاءپور، حسین زنده‌رودی، پرویز کلانتری، منصور قندریز و دیگر هنرمندان سقاخانه ای روی دیوار موزه هنرهای معاصر خواهد رفت، اضافه کرد: این نمایشگاه با استقبال هنرمندان و همچنین موزه های خارجی مواجه شده و قرار است بعد از نمایش این آثار در موزه هنرهای معاصر، بخشی از آن در موزه های دیگر کشورها از جمله در لوکزامبورگ، بازل سوییس و مجارستان نیز به نمایش گذاشته شود.

او درباره چگونگی گردآوری این آثار بیان کرد: بخش بزرگی از این آثار را از گنجینه های مجموعه‌داران ایرانی در خارج کشور گرفته ایم که این آثار تاکنون دیده نشده است. بخشی دیگر آثار این نمایشگاه نیز از گنجینه موزه هنرهای معاصر بیرون آورده می شود چرا که هدف ما نمایش بخشی از آثار گنجینه در خلال هر یک از نمایشگاه هایی است که در موزه برپا می شود.

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی یادآور شد: بخشی از آثار این نمایشگاه نیز شامل آثار هنرمندان معاصری است که تاکنون آثارشان به موزه هنرهای معاصر راه نیافته است و بخش دیگر آن نیز از گنجینه های آثار هنرمندان به امانت گرفته می شود.

او در خاتمه با بیان این که آثار هنرمندان نو سنت‌گرا از مجموعه داران خارجی وارد ایران شده است، گفت: هزینه های بیمه و انتقال این آثار از خارج ایران با مجموعه داران بوده است.

زمان این نمایشگاه متعاقبا اعلام می‌شود.





