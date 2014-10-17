به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «نوسنت‌گرایی در هنر معاصر ایران» که شامل 170 اثر از 84 هنرمند معاصر ایران است، شامگاه پنجشنبه 24 مهرماه با حضور جمعی از هنرمندان شاخه های مختلف هنرهای تجسمی در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت.

مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: سنت موضوعی است که حتی کشورهای غربی نیز نسبت به آن توجه داشته اند. حتی آمریکا که سردمدار هنر مفهومی دنیاست به موضوع سنت توجه نشان داده است و به همان نسبت هنر کشورهای دارای سابقه تاریخی نظیر ایران، ایتالیا و یونان به شکل خودآگاه و یا ناخودآگاه پاسخی به این هنر جهانی داشته است.

وی افزود: هنرمندان ایران نیز در آثارشان با خوانشی معاصر، سنت های خود را در آثارشان حفظ کرده و با آن در عرصه جهانی حاضر شده اند.

رییس موزه هنرهای معاصر تهران با بیان این که آماده سازی چنین نمایشگاهی حدود 2 تا 3 سال زمان نیاز دارد، یادآور شد: در هر یک از موزه های جهان اگر قرار بود چنین نمایشگاهی برپا شود، باید سه تا چهار سال زمان صرف آن می شد اما تمام تلاش ما این بود که در طول سه چهار ماه با فرصت اندکی که در اختیار داشتیم این نمایشگاه را برپا کنیم که اگر چه کارها شتابزده انجام شد اما این نمایشگاه در مجموع می تواند روایتگر ایده اصلی ما باشد.

ملانوروزی به دبیر این نمایشگاه هم اشاره ای کرد و ادامه داد: دبیری این نمایشگاه را فرناز محمدی بر عهده دارد که در واقع یکی از مردانه ترین نمایشگاه های ماست و این سابقه خوبی برای همه بانوانی است که در عرصه هنر معاصر ایران فعالیت دارند و پیشکسوت آنها نیز لیلی گلستان است که در 50 سال اخیر توانسته گالری خود را با همان نگاه فرهنگی حفظ کند، بنابراین این نمایشگاه اعتباری برای حضور بانوان در عرصه هنر ایران است.

ملانوروزی درباره محتوای نمایشگاه نوسنت گرایی در هنر معاصر ایران هم توضیح داد: این نمایشگاه روایت 70 سال هنر معاصر ایران با خوانشی مدرن و آوانگارد است که سلایق مختلف هنر قومی را نیز در خود دارد.

وی افزود: همیشه بخشی از تاریخ هنر ما به آثار سنت گرا انتقادهایی داشته است در حالی که این هنرمندان از فرم های سنت برای آثارشان بهره می گرفتند اما در مجموع قصد ما از برپایی این نمایشگاه ارزشگذاری این آثار نیست بلکه نگاهی است که هنرمندان معاصر ما در آثارشان دارند و خاطرات قومی خود را در قالب ماده، فرم، رنگ و .. به کار گرفته‌اند تا جنبه هایی از تاریخ قومی این سرزمین را در کنار تاریخ و تمدن چند هزارساله آن به نمایش بگذارند و دیدن این مجموعه آثار می تواند بسیار ارزشمند باشد.

محمدابراهیم جعفری هنرمند نقاش نیز سخنان کوتاهی ارائه کرد و گفت: درباره بسیاری از آثار هنرمندان گفته می شود که از موضوعی الهام گرفته است، الهام هر چه باشد از نمی دانم دائم است و امیدوارم که خداوند ما را به این نمی دانم دائم برساند.

او با خواندن شعری تأکید کرد: قبل از این که چیزی وجود داشته باشد باید خود را به آن مشغول کنیم و بسیاری از آثار این نمایشگاه نیز این گونه پدید آمده است.

فرناز محمدی دبیر این نمایشگاه در سخنان خود درباره این نمایشگاه توضیح داد: این نمایشگاه رویکردهای متفاوت به سنت از دریچه نگاه هنرمندان معاصر ایران از دهه 20 به بعد را به نمایش می گذارد و در بخش هایی از این نمایشگاه نیز بیانیه هایی وجود دارد که بخش تحلیلی نمایشگاه را تشکیل می دهد.

او با اشاره به همکاری حمید کشمیرشکن در برپایی این نمایشگاه متذکر شد: این رویداد تاریخی را در کنار آقای کشمیرشکن به سرانجام رساندم، نمایشگاهی که شاید کار گردآوری آثار آن حدود 2 سال زمان نیاز داشت تا به نتیجه برسد اما با همکاری ایشان توانستیم در طول یک فصل این آثار را گردآوری کنیم.

دبیر نمایشگاه «نوسنت گرایی در هنر معاصر ایران» در پایان خاطرنشان کرد: من این نمایشگاه را بر اساس آن چه بلد بودم برگزار کرده ام و امیدوارم که نمره قبولی از بازدیدکنندگان بگیرم.

در پایان این مراسم، نمایشگاه «نوسنت گرایی در هنر معاصر ایران» گشایش یافت و حاضران در مراسم از این نمایشگاه بازدید کردند.

نصرالله افجه ای، علی اکبر صادقی، حسین محجوبی، صداقت جباری، خسرو سینایی، گیزلا وارگا سینایی، لیلی گلستان، احمد نادعلیان، کوروش گلناری، قباد شیوا، محمد فرنود، پیمان هوشمندزاده، منیژه آرمین، جواد مجابی، عباس مشهدی زاده، رضا بانگیز، عباس سجادی و ... در مراسم حضور داشتند.

در این نمایشگاه که در تمامی گالری های موزه هنرهای معاصر تهران برپا شده است، 170 اثر از 84 هنرمند معاصر ایران به نمایش گذاشته شده است که این آثار از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و مجموعه های خصوصی هنرمندان و مجموعه داران گردآوری شده است.

در این نمایشگاه آثار محمود جوادی پور، جلیل ضیاپور، احمد اسفندیاری، حسین کاظمی، منوچهر شیبانی، ابوالقاسم سعیدی، حسین زنده رودی، فرامرز پیلارام، پرویز تناولی، منصور قندریز، مسعود عربشاهی، ناصر اویسی، صادق تبریزی، علی اکبر معصومی، حسین محجوبی، ژازه طباطبایی، رضا مافی، محمد احصایی، نصرالله افجه ای،جلیل رسولی، منصوره حسینی، مارکو گریگوریان، منیر فرمانفرماییان، پرویز کلانتری، محمدابراهیم جعفری، حامد صدر ارحامی، غلامحسین نامی، جعفر روحبخش، آیدین آغداشلو، علی اکبر صادقی، هانیبال الخاص، اصغر محمدی ،رحیم ناژفر، رضا بانگیز، محمدعلی ترقی جاه، پروانه اعتمادی، شهلا حبیبی، گیزلا سینایی، فرح اصولی، فرهاد مشیری، مصطفی گودرزی ،ناصر پلنگی، کاظم چلیپا، حبیب الله صادقی، عباس کیارستمی، ضیاالدین امامی ،همایون سلیمی، مهدی حسینی، بهروز مسلمیان، فرشید مثقالی، ایرج اسکندری، بهمن جلالی، خسرو خسروی ، بهنام کامرانی، جمشید حقیقت شناس،احمد نادعلیان، رضوان صادق زاده، آنه محمدتاتاری، فریدون مام بیگی، صداقت جباری، صادق تیرافکن ،کامبیز صبری، محمد معمارزاده، علیرضا آستانه، سروش میلانی زاده، گلناز فتحی، سمیرا علیخانزاده، قدرت الله عاقلی، مهدی مقیم نژاد، جلال سپهر، جمشید بایرامی، نازگل انصاری نیا، پرهام تقی اف، مهدی نبوی، رکسانا منوچهری، کوروش گلناری ،بابک کاظمی، لادن بروجردی، مهرداد افسری،شهریار احمدی ،وحید چمانی، حامد رشتیان، سهند حسامیان و مصطفی چوبتراش به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه تا دی ماه 93 در این موزه برپاست.