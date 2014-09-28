اعتلای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیاز به مدیریت جامع دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیان زاده ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان، افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک نهاد فرهنگی است و از هر گونه فعالیت و برنامه سیاسی به دور است.

وی اظهار داشت: این کانون هدف خود را پرورش و اعتلای فرهنگی کودکان و نوجوانان قرار داده و بر تحقق این امر مهم توجه ویژه دارد.

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گفت: اجرای فعالیتها و برنامه های فرهنگی مختص کودکان باید در دستور کار کانون ها باشد.

حاجیان زاده گفت: تغییر مدیریت ها به معنای نادیده گرفتن خدمات نیست و در نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر مدیریت اتفاق می افتد و در این راستا مدیران باید در دوران مدیریتی خود طوری به مردم خدمت کنند که در درگاه خدا و نزد مردم شرمنده نباشند.

وی تاکید کرد: هر مدیری در هر دوره ای خدماتی را انجام می دهد و در این میان مدیری که صادقانه به مردم خدمت کرده باشد در گاه الهی سربلند خواهدبود.

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در این تغییر مدیریت جدید باید تغییر و تحول اساسی و جدی در کانون اتفاق بیفتد.

حاجیان زاده تاکید کرد: دوران در حال چرخش است بنابراین باید در دوران زندگی خود طوری رویه کاری داشته باشیم که بعدا حسرت آن روزها از دست رفته را نداشته باشیم.

وی در ادامه افزود: تا می توانیم خوب زندگی کنیم و از فرصت خدمتگذاری که برایمان مهیا شود به نحو احسن استفاده کنیم.

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، افزود: امروز کانون های پرورش فکری و کودکان پر اثر گذار ترین میراث هستند و باید از این به خوبی امانت داری کنیم.