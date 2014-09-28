به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین روز از مهر ماه می توانید اخباری با موضوع پایان تصویربرداری فیلم کوتاه «از میان نو و تاریکی»،حمایت قوه قضاییه از هشتمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی و صدور پروانه ساخت برای 15 کارگردان فیلم اولی را بخوانید.

تصویربرداری فیلم کوتاه «از میان نور و تاریکی» پایان یافت

«از میان نور و تاریکی» عنوان تازه ‌ترین فیلم کوتاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که تصویربرداری آن در کاشان به پایان رسید. علیرضا چیتایی کارگردانی این اثر 24 دقیقه ‌ای را بر عهده دارد و حسین فراهانی، کتایون نادر سپاهی، داوود ماسوله و هوراد سبزواری به عنوان بازیگران اصلی در آن نقش‌آفرینی کردند.وحید میرزابیگی نیز به عنوان بازی‌ گردان در این پروژه حضور دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مسعود شخصیت اصلی فیلم پس از مرگ همسر خود به همراه پسرش برای دوری از این اندوه، به کاشان سفر می کند...

فیلم «از میان نور و تاریکی» که نظارت کیفی آن را رضا حیدرنژاد کارگردان سینما برعهده داشته است از مشاوره‌ هنری نازنین سبحان سربندی و محمد مهدی توکلی بهره می‌گیرد.

در همین حال تصویربرداری این اثر کوتاه سینمایی را محمد ارژنگ بر عهده داشته است و علیرضا خسروآبادی و سامان فرجی به عنوان دستیار تصویربرداری با وی همکاری می‌کردند. بر همین اساس صحنه‌های اصلی این فیلم در عمارت تاریخی طباطبایی‌ها و یکی از هتل‌های شهر کاشان فیلم‌برداری شده است.

همچنین نیسا نادری به عنوان طراح صحنه و لباس، کیومرث سبحانی صدابردار، محمد‌مهدی توکلی تدوین‌گر، محمود محقق صداگذار، نسرین عشایری چهره‌پرداز، صفورا برسان منشی صحنه، محمد حسین بابایی پور عکاس و اصغر اوجاقلو به عنوان مدیر تولید این اثر کوتاه سینمایی نام برده شده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دور تازه‌ای از فعالیت‌هایش، گسترش فعالیت‌های سینمایی و تولید فیلم‌های کوتاه و بلند و پویانمایی را در دستور کار خود قرار داده است.

حمایت قوه قضاییه از هشتمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

داود سماواتی یار رییس اداره تولیدات هنری قوه قضائیه در خصوص حمایت این قوه از جشنواره پروین اعتصامی گفت: با توجه به نگاه ویژه حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه به حوزه حقوق زنان و تکریم خانواده، در نشست مشترکی که بین سید محسن بابائیان معاون فرهنگی عمومی معاونت فرهنگی قوه قضائیه و برگزار کنندگان جشنواره فیلم پروین اعتصامی برگزار شد، قرار بر این شد که این معاونت برای نخستین بار در جشنواره ای با موضوع زنان و تحکیم بنیاد خانواده حضور یابد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه جشنواره فیلم پروین اعتصامی با بسیاری از فیلمسازان زن جوان و متعهد همکاری دارد چه در داخل و چه در خارج از کشور، تفاهم نامه ای با این جشنواره منعقد گردید که 10 فیلم کوتاه توسط 10 فیلمساز با موضوعات تحکیم بنیان خانواده و محوریت حقوق شهروندی تولید شود.

سماواتی در پایان گفت: در بخش جوایز هم هیات داورانی از سوی معاونت فرهنگی قوه قضائیه متشکل از مهناز افضلی در بخش مستند، منوچهر محمدی و مریم نقیبی در بخش داستانی و منوچهر محمدی، داود سماواتی یار و مریم نقیبی در بخش بین الملل، فیلم های بخش مسابقه جشنواره را بر اساس حوزه های مرتبط با این معاونت انتخاب و جوایزی را اهدا می کنند.

هشتمین جشنواره ملی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی به دبیری مازیار رضاخانی از 28 مهر تا 2 آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

15 کارگردان فیلم اول پروانه ساخت گرفتند

شوراي پروانه ساخت اداره كل سينماي حرفه اي دومين اطلاعيه خود را براي متقاضيان ساخت فيلم اول، صادر كرد. متن اطلاعيه شوراي پروانه ساخت اداره كل سينماي حرفه اي كه به امضاي محمد رضا فرجي منتشر شده، بدين شرح است :

نظر به برگزاري دومين جلسه فوق العاده بررسي صلاحيت كارگرداني متقاضيان فيلم اول در چهارشنبه 2 مهر، از مجموع 64 عنوان درخواست ثبت شده در دبيرخانه اداره كل سينماي حرفه اي در سه ماهه دوم سال جاري، در مرحله دوم بر مبناي امتيازات كسب شده در ارزيابي نمونه فيلم هاي ارائه شده و پس از احتساب مجموع امتيازات ديگر در خصوص سابقه دستياري، تحصيلات سينمايي، جوايز و حضور در جشنواره هاي داخلي و خارجي و همچنين مجموعه فعاليت هاي سينمايي و هنري توسط هر متقاضي، به اتفاق آراء صلاحيت كارگرداني پانزده نفر از متقاضيان به شرح زير تاييد شد :

مجيد توكلي، شهرام عليدي، حسين حكمت جو، امير مسعود آقا بابائيان، حسن مير باقري، قربانعلي طاهر فر، محسن درمنش، امير توده روستا، فلورا سام، حسين نمازي، بهروز نوراني پور، سجاد آويني، داريوش جهانگيري، داريوش قذباني، آرزو ارزانش.

گفتني است كه اين مصوبه صرفاَ در خصوص تأييد صلاحيت كارگرداني افراد مذكور بوده و صدور پروانه ساخت پروژه هاي پيشنهادي ، منوط به تأييد فيلمنامه هاي ارائه شده خواهد بود.