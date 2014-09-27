سازمان سینمایی و نیروی دریایی ارتش تفاهمنامه امضا کردند/ نینجاها در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش مستند «نینجای ایرانی» در روسیه، آغاز تصویربرداری مستند «واحد، صادر کننده نفتی» در سیستان و بلوچستان، نمایش و نقد مستند «نویسنده بودن» در سالن سینما حقیقت و برگزاری جلسه نقد و بررسی فیلم سینمایی «خانه ای کنار ابرها» از جمله اخبار سینمایی امروز شنبه پنجم مهر ماه است.

مسجد جامع پرم میزبان «نینجای ایرانی»

انجمن تبلیغ برای اسلام روسیه مستند «نینجای ایرانی» به کارگردانی مرجان ریاحی و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی را برای نمایش در مکتب‌خانه ترویج اسلام مسجد جامع بزرگ شهر پرم برگزید.

این جلسه نمایش به همت مجله «چشمه» انجام می‌شود. این مجله با هدف نشان دادن چهره واقعی مسلمانان به جهان منتشر می‌شود و در همه جای دنیا به دنبال مسلمانان موفق است. مرجان ریاحی به دعوت مجله «چشمه» به عنوان یک زن موفق مسلمان که توانسته در مستند «نینجای ایرانی» چهره واقعی زنان قدرتمند و موفق جهان اسلام را به تصویر بکشد، به این جلسه نمایش فیلم دعوت شده است.

این مستند برای شناخت بهتر روس‌های علاقه‌مند به دین اسلام و آشنایی آنها با تصویر واقعی زن مسلمان در اجتماع به نمایش گذاشته می‌شود. «نینجای ایرانی» یکشنبه 28 سپتامبر ساعت 3 در مکتب‌خانه ترویج اسلام مسجد جامع بزرگ شهر پرم روسیه با حضور طلاب و علاقه‌مندان به دین اسلام به نمایش درمی‌آید و پس از آن مرجان ریاحی به سوالات حاضران پاسخ می‌دهد.

آغاز تصویربرداری «واحد، صادرکننده نفتی» در سیستان و بلوچستان

رضا خوشدل راد تهیه کننده مستند «واحد، صادر کننده نفتی» از آغاز تصویربرداری این مستند به کارگردانی مازیار مشتاق گوهری خبر داد و بیان کرد: تصویربرداری این مستند توسط دو گروه در منطقه کلات و سرباز استان سیستان و بلوچستان و نقطه صفر مرزی آغاز شده است.

وی بیان کرد: امور تصویربرداری مربوط به منطقه سرباز توسط بنده و حسن شبانکاره و تصویربرداری نقطه صفر مرزی توسط مازیار مشتاق گوهری و رضا تیموری پیش می رود.

خوشدل درباره موضوع این مستند گفت: مردم این منطقه درگیر جغرافیای بد و دشواری معیشت هستند، لذا به دلیل وضعیت نامناسب مالی و همچنین خشکسالی نمی توانند کشاورزی را دنبال کنند و مجبور هستند با فروش سوخت به پاکستان، درآمد اندکی را به دست آورند.

وی بیان کرد: در انتقال این سوخت اندک به پاکستان، همواره با خطرات زیادی از جمله سقوط از دره ها و مسیرهای صعب العبور و از دست دادن وسیله نقلیه رو به رو می شوند. حاصل تمامی این موارد اندک پولی است که از اختلاف قیمت گازوئیل به دست می آید. این پول آنقدری نیست که زندگی آنها را تامین کند، به همین دلیل نام این مستند صادرکننده است، زیرا آنها مانند قاچاقچیان سوخت درآمد کافی ندارند!

نمایش و نقد مستند «نویسنده بودن» در سالن سینماحقیقت

عصر فردا یکشنبه ششم مهرماه و در بیست و یکمین برنامه از دوره جدید کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم مستند «نویسنده بودن» ساخته سید مصطفی آل‌احمد نمایش و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

این فیلم مستند پرتره ‌ای درباره زنده یاد جلال آل‌احمد نویسنده معاصر ادبیات ایران است که پیش از این تندیس بهترین فیلم مستند- پرتره جشنواره سینماحقیقت را کسب کرده است.

مستند بلند «نویسنده بودن» از ساعت 17:30 عصر یکشنبه ششم مهرماه 1393 در سالن «سینماحقیقت» این مرکز به نمایش درآمده و سپس با حضور سید مصطفی آل‌‌احمد کارگردان، ناصر صفاریان منتقد سینما و مجری و روبرت صافاریان منتقد میهمان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

در این فیلم، افرادی چون انور خامه‌ای، ناصر تقوایی، محمدعلی عمویی، جواد مجابی، محمد بهارلو، عبدالله انوار، شمس آل‌احمد، لیلی گلستان، عنایت سمیعی، پرویز کلانتری، علی‌اصغر خبره‌زاده و علی دهباشی حضور داشته و درباره جلال آل‌احمد صحبت می‌کنند.

تماشای این فیلم و شرکت در جلسه نقد و بررسی آن، برای عموم آزاد و رایگان است و علاقمندان می‌توانند از ساعت 17:30 عصر یکشنبه به سالن «سینماحقیقت» واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه نمایند.

سینما روایت «خانه ای کنار ابرها» دارد

هجدهمین جلسه سینما روایت، میزبان «خانه ای کنار ابرها» است. این فیلم که کارگردانی آن را سید جلال اشکذری و تهیه کنندگی آن را روح‌الله برادری برعهده دارد در جلسه این هفته سینما روایت، اکران و مورد نقد قرار می گیرد.

«خانه ای کنار ابرها» آشنایی دو جوان با مادر شهیدی است که در روند زندگی این دو تاثیرگذار می شود و اتفاقاتی که پیرامون این آشنایی در داستان رخ می دهد. هدایت هاشمی، حامد کمیلی، آفرین عبیسی و نگار عابدی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

این فیلم محصول سال 92 است و توانست در جشنواره سی و دوم فیلم فجر در بخش نگاه نو نامزد دریافت سیمرغ شده بود.

دهقانی اشکذری پیش از این چهار تله فیلم به نام‌های «هدیه‌ای برای آسمان»،«دویدن برای پشیمانی»، «همه روزها» و «مسابقه» را در کارنامه دارد.

هجدهمین جلسه سینما روایت، روز یکشنبه 6 مهرماه راس ساعت 17 در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی نبش بهار جنوبی برگزار خواهد شد.

امضای تفاهم نامه میان سازمان سینمایی و نیروی دریایی

در جهت تحقق تدبیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در خصوص فرهنگسازی و اهمیت دریاها، حسن بهره مندی از منابع و منافع کشور در دریا و صیانت بایسته و شایسته از این نعمت خدادادی، تبیین نقش و تاثیرات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در عرصه های دفاعی، امنیتی، فرهنگی، علم و فناوری، اقتصادی، سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی، برقراری همکاری مشترک و بهره گیری از همه ظرفیت های موجود نیروی دریایی آجا و خانواده فرهیخته سینمای ملی ایران و بر اساس اهداف مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفاهم نامه همکاری میان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به امضاء رسید.

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و دریادار امیر دریادار حبیب الله سیاری این تفاهم نامه مشترک را شنبه پنجم مهر در مراسمی امضاء کردند. براساس این تفاهم نامه، نیروی دریایی امکانات لازم برای تولید اثر سینمایی درباره رشادت های رزمندگان و شهدای دریا را در اختیار فیلمسازان علاقه مند قرار می دهد.

همچنین سازمان سینمایی نیز در زمینه تولید فیلم های سینمایی و محتوای آثار مورد نظر درباره شهدای دریا، با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همکاری می کند. محمد احسانی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، سید محمد مهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، آرش امینی مدیر کل بین الملل سازمان سینمایی، مهندس مجید مسچی مدیرعامل موسسه سینماشهر، نصرت الله مرادی معاون اداری مالی و پشتیبانی سازمان سینمایی، محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، کامران ملکی مشاور ارتباطات خانه سینما، علیرضا داود نژاد فیلمساز، کامبیز نوروزی مشاور حقوقی رییس سازمان سینمایی، رمضانعلی حیدری خلیلی مشاور راهبردی، حسین مسافر آستانه مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری، علیرضا رضاداد مشاور ارشد رییس سازمان سینمایی و دبیر سی وسومین جشنواره فیلم فجر، حبیب ایل بیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و جمعی دیگر از مدیران کل سازمان سینمایی از جمله حاضران در این مراسم بودند.