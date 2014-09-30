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۸ مهر ۱۳۹۳، ۵:۴۳

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

برنز تیم کبدی بانوان ایران با شکست چین تایپه قطعی شد

برنز تیم کبدی بانوان ایران با شکست چین تایپه قطعی شد

تیم ملی کبدی بانوان ایران با شکست چین تایپه به مرحله نیمه نهایی راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابتهای کبی بانوان بازی‌های آسیایی 2014 صبح امروز با دیدار تیم های ملی بانوان ایران و چین تایپه ادامه یافت که طی آن تیم ملی ایران موفق شد حریف خود را با نتیجه 43 بر 19 شکست دهد و ضمن راه یابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را مسجل کند. در نیمه اول این مسابقه بانوان ایران بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند و موفق شدند با نتیجه 26 بر 11 از سد حریف خود بگذرند.

در گروه دوم این بازی‌ها ایران با تایلند، چین تایپه و ژاپن هم‌گروه است. بانوان ایرانی در بازی‌ اول خود با نتیجه 34 بر 23 مقابل چین تایپه پیروز شدند. تیم ایران فردا برای تعیین سرگروه به مصاف تایلند می‌رود.

کد مطلب 2380558

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