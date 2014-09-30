به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی شهیدی شامگاه دوشنبه در شورای اداری بنیاد شهید خراسان جنوبی اظهار کرد: خدمت به خانواده معظم شاهد و ایثارگر بالاترین افتخار است چرا که خدمت ما در برابرخدمتی که این بزرگوران به انقلاب کرده اند بسیار ناچیز است.

وی افزود: بنیاد شهید در 22 اسفند ماه 58 به دستور امام(ره) تشکیل و به مجلس ابلاغ و در دو حوزه بنیاد شهید نمایندگی ولی فقیه شروع به کارکرد.

رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به بیانات امام راحل نسبت به خدمت به خانواده شهداء افزود: رهبر کبیر انقلاب می‌فرمایند: بنیاد شهید مکان با ارزش و مقدسی است که خدمت کردن در این مکان از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار است و خدمت در این نهاد مقدس اجر دنیوی و اخروی را به دنبال دارد.

وجود سه میلیون خانواده ایثارگر در کشور

وی با بیان اینکه خدمتی که ایثارگران به کشور کردند فراموش شدنی نیست، تصریح کرد: بقاء ما بستگی به ایثارگری این ایثار گران دارد.

وی با بیان اینکه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران هویتی جز یک کشور دارای نفت فراوان نداشت، اظهارکرد: شهداء و ایثارگران هویت جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهان عوض کردند.

حجت الاسلام شهیدی ادامه داد: هر چه در دنیا داریم به واسطه وجود ایثارگران است اگر امروز در دنیا مطرح هستیم و عزت و احترام داریم به واسطه رشادت های ایثارگران در 8 سال دفاع مقدس است .

وی تاکید کرد: اگر امروز ایران تنها کشوری در جهان است که روی پای خود ایستاده و در مقابل زورگویان مقاومت می‌کند این به برکت خون شهدا و ایثارگران است.

وی با اشاره به اینکه خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران در کشور یک افتخار است، افزود: ما مدیون رشادت‌های این بزرگواران هستیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه در حال حاضر سه میلیون و 300هزار نفر خانواده شهید، جانباز و ایثارگر در کشور وجود دارد، بیان کرد: مسئولان و کارکنان بنیاد شهید باید بدانند که خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران یک افتخار است که آن را نمی‌توان به هیچ خدمت دیگری عوض کرد.

حل مشکلات درمانی ایثارگران از اولویت های بنیاد شهید است

وی به مدیران بنیاد شهید خراسان جنوبی متذکر شد: 50 درصد موفقیت شما در اخلاق و رفتار خوب شما است چرا که مشکل یک جانباز را تنها می توان با خوش رفتاری حل کرد.

حجت الاسلام شهیدی بررسی مسائل درمانی خانواده شهدا از اولویت های این سازمان است دانست و یادآورشد: خدمت به ایثارگران و جانبازان خدمت به اسلام است.

وی با اشاره به اینکه با تعامل با سایر دستگاههای اجرایی و مدیران می توان بسیاری از کارها را حل کرد، گفت: تعامل با مسئولان استان برای خدمت به ایثارگران از اهمیت بالایی برخوداراست.

وی بیان داشت: چهار هزار میلیارد تومان معوقات خانواده معظم شهداء و ایثارگران که از سال 86 مانده بود تا نیمه مهر ماه پرداخت می شود.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم که در راستای خدمت به خانواده شهداء و ترویج فرهنگ ایثار وصیتنامه‌های شهداء را جمع آوری کنیم و خاطرات شهدا را ثبت و ضبط کنیم.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: در این اقدام مهم صداوسیما و رسانه‌ها می‌توانند به بنیاد شهید کمک شایانی کنند.

وی درپایان یادآورشد: باید فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل آینده منتقل کنیم.