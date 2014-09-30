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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹

از امروز و در کمپ تیم‌های ملی؛

مرحله نهایی اردوی تیم فوتبال جوانان آغاز می‌شود

مرحله نهایی اردوی تیم فوتبال جوانان آغاز می‌شود

آخرین مرحله از اردوی تیم فوتبال جوانان ایران پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از بعدازظهر امروز شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مرحله از اردوی تیم فوتبال جوانان ایران از عصر امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود و نفرات دعوت شده به این اردو برنامه‌های آماده‌سازی خود را تا پیش از اعزام به کشور میانمار در روز یکشنبه 13 مهرماه، محل برگزاری رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌کنند.

بر این اساس، علی دوستی‌مهر اسامی 23 بازیکن نهایی این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را به شرح زیر اعلام کرد:

میثم جودکی، حسین مهربان، محمدرضا بازاج، علی هزامی، ساسان جعفری کیا و کمیل حق‌زاده، پیام نیازمند، احمد گوهری، علی قلی‌زاده، سیدمجید حسینی، ماهان رحمانی و سیاوش حق‌نظری، محسن آقایی، مهدی امینی، آرمین سهرابیان، محمد روشندل، میلاد سرلک، امیر محمد مظلوم، صادق محرمی، سعید عزت‌اللهی، سعید آقایی و یوسف سیدی

تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با تیم‌های تایلند، میانمار و یمن همگروه است که نخستین بازی خود در این رقابتها را روز پنجشنبه 17 مهرماه برابر تایلند برگزار می‌کند.

کد مطلب 2380748

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