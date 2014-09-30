پاکسازی 80 درصد استان دیالی از وجود داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، "قاسم عطا" سخنگوی فرماندهی نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که حدود 80 درصد از استان دیالی از وجود تروریستهای داعش پاکسازی شده است.

وی اظهار داشت: تغییرات آشکاری در استراتژیهای امنیتی عراق حاصل شده و درگیریها برای سرکوب داعش همچنان ادامه دارد.

عطا در ادامه افزود: وضعیت همچنان روندی صعودی و مثبت را طی می کند.

وی همچنین تاکید کرد که در جریان عملیاتهای اخیر ارتش علیه مواضع داعش در عراق ضربات سنگینی به پیکره این گروه تروریستی وارد شده است و عملیات هوایی ارتش عراق در همین راستا بسیار مفید و نتیجه بخش بوده است.

عطا گفت: ارتش عراق عملیاتی را علیه داعش در استان الانبار و منطقه جرف الصخر در جنوب غرب کرکوک و همچنین جنوب و غرب موصل و جنوب غرب کرکوک و مناطقی از دیالی، طی روزهای اخیر انجام داده که نتیجه مثبتی داشته است.