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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۰

صیاد بورانی:

مزارع آبزی پروری در زنجان افزایش می یابد

مزارع آبزی پروری در زنجان افزایش می یابد

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان، به توسعه مزارع آبزی پروری در استان زنجان اشاره کرد گفت: در حال حاضر مشوق های خوبی برای فعالان این صنعت در استان وجود دارد.

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر 400 باب مزرعه آبزی پروری در استان فعال است که تا پایان سال جاری به 500 باب مزرعه آبزی پروری افزایش می یابد.

وی اظهار داشت:در شش ماهه سالجاری بالای 6 میلیون قطعه انواع ماهیان درمزارع استان رها سازی شده است.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان، گفت:عمده مزارع استان همچون قزل اوزن و زنجانرود کنار رودخانه هستند و در نیمه دوم بعد از فصل کشاورزی فعالیت آبزی پروری افزایش می یابد.

صیاد بورانی تاکید کرد: در این میان بعد از فصل کشاورزی رها سازی ماهیان از ده میلیون قطعه فراتر می رود.

وی در ادامه گفت: تا پایان سالجاری آزاد سازی بچه ماهی در استان به مرز 11 هزار تن خواهد رسید.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان، یاد آورشد: این استان خوشبختانه در تولید آبزی مشکل بیماری مختص ماهی و کمبود آب ندارد.

صیاد بورانی گفت: سال گذشته 9 میلیون قطعه بچه ماهی در مزارع آبزی پروری رها سازی شد.

وی گونه شاخص ماهیان سردآبی ماهی قزل آلا و گونه شاخص ماهیان گرم آبی انواع کپور ماهیان را کپور علفخوار، کپور نقره ای، کپورسرگنده و کپور معمولی عنوان کرد.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان افزود: تامین ماهی سالم و ارگانیک از سیاست های شیلات استان بوده که در این راستا تامین بچه ماهی سالم و بهداشتی به منظور جلوگیری از خوراندن آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کد مطلب 2380937

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