تداوم کابوس کم آبی و خشکسالی در کشور/ 78 درصد دشت های کشور در آستانه نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا تشيعي ظهر سه شنبه در مراسم همايش مديران کنترل کيفيت آب و فاضلاب کشور در همدان با اشاره به چالش‌ها و راهبردهاي آب و فاضلاب کشور در بخش کيفيت آب آشاميدني اظهار داشت: چالش مهم در حال حاضر تداوم کابوس بحران آب و خشکسالي در کشور است.

وی با بیان اینکه نابودي منابع آب در بخش منابع زيرزميني نيز از ديگر موضوعات بحراني است که بايد تدبيري براي آن انديشيده شود ،گفت: در بخش کشاورزی و صنعت و دفع پسماند های شهری و غیره باید مدیریت انجام شود.

تشیعی با بيان اينکه ايران يک دوره خشکسالي 30 ساله را پيش رو دارد که 13 سال آن را پشت سر گذاشته ايم، ادامه داد: اين موضوع نيز يک هشدار است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با اشاره به اينکه 78 درصد دشت‌هاي کشور به خاطر کمبود منابع آبي در آستانه نابودي قرار دارند، افزود: کشاورزي ناپايدار در کشور نيز از ديگر مشکلات پيش رو است به طوري که بيش از 90 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزي استفاده مي‌شود.

وي افزود: متأسفانه هنوز اين فرهنگ عمومي در کشور شکل نگرفته که با مشکل کم آبي مواجه هستيم و بايد در اين زمينه فرهنگسازي مطلوب انجام شود.

معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور تأخير در تخصيص منابع مالی مورد نياز برای تهیه امکانات را از ديگر مشکلات دانست و ادامه داد: غير واقعي نشدن تعرفه هاي آب نيز باعث بروز مشکلاتي شده که بايد نسبت به رفع آن نيز اقدام شود.

تشیعی در ادامه سخنانش گفت: اگر فکري براي حل اين مشکلات انجام نشود تدوام اين شرايط ما را از حالت هشدار به سمت بحران فراگير سوق مي دهد که بسيارنگران‌ کننده است.

معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: برنامه نوبت بندی آب یکی از راهکارهای مدیریت تقاضا است اما شبکه های کشور استاندارد نیست و قطع و وصل آب باعث افزایش کدورت آب و آلودگی ثانویه می شود.

تشیعی ادامه داد: کمبود منابع ذخیره، کمبود بودجه برای شرکت ها برای کنترل فشار آب و کیفیت آب و غیره را نیز باید به مشکلات اضافه کرد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر بسياري از شهرهاي کشور در تنش آبي قرار دارند، گفت: بحران آبي باعث بحران غذا، بهداشت و امنيت ملي مي شود پس بايد نسبت به اين موضوع حساس بود.

تشيعي با اشاره به راهبردهاي مديريت وضع موجود، ضرورت شروع آن را از سطح عامه مردم تا عالي ترين سطوح تصميم گيري کشور دانست و افزود: تلاش در راستای تحقق مديريت يکپارچه منابع آب در دستور کار است زيرا اين امر در رفع مشکلات بسيار مهم است.

وي با بيان اينکه افزايش بهره وري آب در بخش کشاورزي نيز بايد مد نظر باشد، ابراز داشت: تسريع در احداث شبکه ها و تصفيه خانه هاي فاضلاب، بازچرخاني پساب فاضلاب ها به چرخه طبيعت، مديريت پساب کشاورزي و صنعتي و همچنين کاهش استفاده از کودهاي شيميايي بايد مورد توجه قرار گيرد.

معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با اشاره به ضرورت توجه به برنامه ايمني آب به عنوان اقدامي پيشگيرانه گفت: پايش کيفي مراحل تأمين و توزيع آب از ابتدا تا انتها نيز از ديگر موضوعات اساسي به شمار مي رود.

تشیعی یکی از راهبرد های تلاش در مدیریت یکپارچه منابع آب افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی است، افزود: تسریع در احداث شبکه های فاضلاب و باز چرخانی پسآب هم یک موضوع استراتژیک است.

وی در ادامه سخنانش گفت: در کشور می توانیم چهار میلیارد مکعب پسآب فاضلاب را به چرخه برگردانده و به مصارف غیر شرب برگردانیم و منابع را حفظ کنیم.

معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور توجه به تنوع بخشي به روش هاي تأمين و توزيع آب و ايجاد سامانه هاي مجزاي آب شرب از آب بهداشتي را نيز از ديگر راهبردهاي شرکت آب و فاضلاب کشور قلمداد کرد و گفت: حمايت از بومي‌سازي فناوري‌هاي نوين در تصفيه پيشرفته آب نيز از ديگر مسائل اثرگذار است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به انتظارات پيش رو در اين بخش پرداخت و ادامه داد: توسعه فرهنگ حفاظت از منابع آب به عنوان وظيفه ملي براي همه سازمان هاي ذينفع، افزايش ميزان پايش منابع و شبکه هاي آب به لحاظ وجود مواد ريزآلاينده و افزايش صحت و دقت آزمون‌هاي کنترل کيفيت آب در آزمايشگاه‌ها بايد مد نظر باشد.

تشیعی با اشاره به اينکه در حال حاضر 700 آزمايشگاه کنترل کيفيت آب در کشور فعال است، تعداد آن را مطلوب عنوان کرد و گفت: در اين زمينه خوشبختانه با مشکلي مواجه نيستيم.

وي پيگيري جايگزيني سامانه‌هاي گندزدايي گازي در مجاورت مناطق مسکوني را نيز از مسائل مهم عنوان کرد و تأکيد کرد: به دنبال اخذ اعتبارات ويژه براي تحقق اين امر هستيم زيرا اين موضوع پدافندي داراي اهميت بسزايي است.

معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با تأکيد بر لزوم جذب نيروي انساني متخصص از طريق بخش خصوصي، اجرايي شدن سند راهبرد ملي بهبود کيفيت آب شرب، توسعه آموزش هاي تخصصي براي کارشناسان را نيز خواستار شد.

وي از مديران کنترل کيفيت آب خواست از هم اکنون براي تابستان و پاييز سال آينده برنامه ريزي داشته باشند تا با اقدامات پيشگيرانه شاهد وجود وضعيتي عادي در بخش آب باشيم.