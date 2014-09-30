به گزارش خبرنگار مهر، مجید موسوی ظهر سه شنبه در نشست خبری برنامه های موسسه صنعتی گوشت مشهد به مناسبت روز عید قربان، و در محل کشتارگاه صنعتی مشهد برگزار شد عنوان کرد: طرح کشتار رایگان و شرعی دام در کشتارگاه مشهد به منظور جلوگیری از اشاعه بیماری و ذبح غیربهداشتی دام چندین سال است که اجرا می شود.

وی افزود: مراجعان و خیرین می‌توانند از ساعت شش صبح روز عید به کشتارگاه مشهد مراجعه و دام یا دام‌هایی را که برای ذبح خریداری کرده‌اند تحویل کشتارگاه دهند.

مدیر عامل موسسه گوشت صنعتی مشهد بیان کرد: کشتارگاه مشهد در روز عید تا ساعت چهار بعدازظهر دام‌ها را از مراجعان تحویل می‌گیرد و مراجعان می‌توانند چهار ساعت پس از سپردن دام به کشتارگاه گوشت قربانی را تحویل بگیرند.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طولانی شدن دریافت دام از خیرین و سپس تحویل دادن گوشت به آنها قرار گرفتن دو ساعته گوشت‌ها در شرایط پیش سرد است که با این عمل در واقع برخی از عوامل ایجاد کننده بیماری از بین می رود و سپس گوشت به خیر تحویل داده می‌شود.

مدیرعامل موسسه گوشت صنعتی مشهد گفت: با توجه به خطر گسترش بیمای مهلک و کشنده تب کریمه کنگو از خیرین درخواست می‌کنیم تا پس از دریافت دام زبح شده گوشت قربانی را در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگه دارند و پس از آن نسبت به تقسیم یا استفاده اش اقدام کنند.

وی عنوان کرد: مراجعان پس از تحویل دادن دامشان می توانند از برنامه های گوناگونی که برای گذران اوقاتی پر بار و شاداب در نظر گرفته شده استفاده و طبق برنامه چهار ساعت پس از تحویل دادن دامشان، گوشت و پالایش های آن مانند کله و پاچه و جگر دام را تحویل بگیرند.

مدیر عامل موسسه گوشت صنعتی مشهد اظهار کرد: آمار دام های ذبح شده در کشتارگاه صنعتی مشهد در سال 91 دو هزار و 456 مورد و در سال ۹۲ دو هزار و ۷۲۸ مورد بوده است که پیش بینی ما برای امسال نیز ادامه روند دو سال گذشته است.

وی با بیان اینکه فقط شش درصد کشتار در مشهد خارج از کشتارگاه ها و بدون نظارت انجام می شود تاکید کرد:در حال حاضر حدود ۹۴ درصد کشتار دام استان در کشتارگاه ها انجام می شود.

موسوی همچنین به دریافت مبلغ پنج هزار تومان برای ارایه خدماتی همچون استحصال و آلایش کله و پاچه و جگر دام از خیران اشاره و عنوان کرد： بجز پوست دام که می تواند باعث انتقال بیماری شود مابقی آلایش دام به خیرین تحویل داده خواهد شد.

وی به ظرفیت کشتارگاه صنعتی مشهد اشاره و اظهار کرد: کشتارگاه صنعتی مشهد ظرفیت ذبح چهار هزار دام سبک در یک شیفت کاری را دارد که این آمار در رکورد 9 هزار دام نیز رسیده است.

مدیرعامل موسسه گوشت صنعتی مشهد همچنین به ظرفیت ذبح دام سنگین در این مجموعه اشاره و ابراز کرد: ظرفیت ذبح 250 دام سنگین در یک روز کاری این کشتارگاه وجود دارد که این آمار تا رکورد 850 دام نیز ثبت شده است.

وی همچنین به کسب عنوان کشتارگاه سبز کشور توسط کشتارگاه صنعتی مشهد اشاره و گفت: این مجموعه با مساحت 28 هکتار و با در اختیار داشتن 11 هکتار فضای سبز عنوان کشتارگاه برتر کشور را در زمینه داشتن فضای سبزکسب کرده است.