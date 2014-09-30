به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد شرفخانی با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید به اجرای طرح مهر تحصیلی در کشور اشاره و اظهار کرد: تهیه لوازم التحریر و اقلام دانش آموزان مستعد و مستمندان بی بضاعت با کمک نیکوکاران از جمله اقدامات انجام شده این سازمان در قالب طرح مهر تحصیلی است.



وی با بیان این‌که «طرح مهر تحصیلی در 16 استان کشور که دارای موقوفات مرتبط بودند، برگزار شد» افزود: در این طرح 14 هزار دانش‌آموز کشور تحت پوشش قرار گرفتند.



شرفخانی با اشاره به اجرای طرح مهر تحصیلی گفت: در راستای رسالت‌های خطیر سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر نظارت و صیانت از نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین خیراندیش، این معاونت در قدم نخست، اقدام به جمع‌آوری دقیق اطلاعات و آمار موقوفات مرتبط با کمک به دانش آموزان مستعد پرداخته و پس از احصاء کامل اطلاعات و استخراج ارقام ریالی موقوفات مرتبط، اقدام به تهیه و ابلاغ طرحی به نام مهر تحصیلی کرده است.



وی هدف از ابلاغ این طرح را اجرای رویه‌ای واحد در اجرای نیات مرتبط با کمک به دانش‌آموزان مستعد بیان کرد و افزود: اجرای این طرح باعث اجرای رویه‌ای واحد در عمل به نیات مرتبط با کمک به دانش آموزان مستعد شده و از اعمال سلیقه‌های شخصی جلوگیری می‌کند.



شرفخانی اضافه کرد: اجرای طرح مهر تحصیلی علاوه بر انسجام بخشی و هدایت امینانه نیات، گزارش‌گیری و اطلاع رسانی دقیق از اجرای آن را از جامعیت و شفافیت لازمی، برخوردار خواهد کرد.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این‌که «طرح مهر تحصیلی در ۱۶ استان کشور برگزار شد» ادامه داد: این همایش با دعوت از مسئولین و خیرین در سطح استان‌ها و با هدف تکریم از خیران و موسسات مرتبط با طرح، تجلیل از واقفان و ارائه مشاوره‌های لازم جهت ایجاد وقف‌های جدید برگزار شد.



شرفخانی اضافه کرد: در طرح مهر تحصیلی از عواید و درآمدهای ۳۸۸ موقوفه مرتبط ارائه کمک‌هایی از قبیل خرید لباس و لوازم التحریر دانش آموزان، هزینه تحصیلی ایتام، هزینه تحصیل و امرار معاش محصلین، در دستور کار قرار گرفت.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این‌که «در این طرح اولویت‌هایی در نظر گرفته شده است» افزود: دانش آموزان تحت پوشش مجتمع آموزشی و تربیتی و دارالایتام‌ها و دانش آموزان مستعد شرکت کننده در برنامه‌های قرآنی در اولویت دریافت این تسهیلات و خدمات هستند.