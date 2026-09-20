پرسپولیس به دنبال خرید تیم لیگ دویی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران مصمم به راه‌اندازی تیم “ب” فوتبال در راستای توسعه زیرساخت‌های فنی، ایجاد پشتوانه برای تیم اصلی و بازیکنان آکادمی و توسعه فوتبال است و به این منظور برای خرید امتیاز، اقدام به انتشار آگهی رسمی کرد.

در این آگهی آمده است: «شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در نظر دارد نسبت به خرید امتیاز یک تیم در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال بزرگسالان کشور اقدام نماید. بدین‌وسیله از کلیه باشگاه‌ها و دارندگان امتیاز لیگ دسته دوم فوتبال کشور که قصد واگذاری امتیاز خود را دارند، دعوت می‌شود جهت بررسی و انجام مذاکرات، اطلاعات مربوط به امتیاز و شرایط واگذاری را حداکثر تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به دبیرخانه شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس اعلام نمایند. شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس آمادگی دارد پس از بررسی شرایط حقوقی، مالی و مقرراتی، امتیاز مورد نظر، نسبت به مذاکره و خرید آن اقدام نماید. اولویت با امتیازهای دارای وضعیت حقوقی و مالی شفاف و امکان قانونی واگذاری است.»