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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۴

حضور مربی تیم ملی در تمرین استقلال؛

قلعه‌نویی خطاب به کریمی: حالا زود است اما متوجه خواهی شد ما چه می‌کشیم

قلعه‌نویی خطاب به کریمی: حالا زود است اما متوجه خواهی شد ما چه می‌کشیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال خطاب به علی کریمی که در تمرین آبی پوشان حضور پیدا کرده بود گفت: حالا زود است اما کم کم متوجه خواهی شد که ما در فوتبال ایران چه می کشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی مربی تیم ملی فوتبال ایران به همراه مارکار آقاجانیان، اوسیانو و میکو در تمرین تیم فوتبال استقلال حضور یافت و مورد استقبال امیر قلعه نویی و اعضای کادر فنی این تیم قرار گرفت. قلعه نویی پس از تبریک به کریمی بابت انتخابش به عنوان دستیار کارلوس کی روش به وی گفت: حالا بگذار یک مدت بگذرد کم کم متوجه می شوی که ما در فوتبال ایران چه می کشیم.

سرمربی استقلال همچنین به کریمی گفت: دو روز پیش با علی فلاح تمرین می کردیم که ذکر خیرت بود.

وی همچنین در ادامه گفتگویش با مربی تیم ملی به او اطمینان خاطر داد که استقلال در روزهای آینده شرایط فنی بهتری پیدا خواهد کرد تا بازیکنانش با آمادگی کامل در خدمت تیم ملی باشند.

امیرحسین صادقی مدافع آبی پوشان نیز به عنوان کاپیتان این تیم جزو اولین بازیکنانی بود که به سمت کریمی رفت. همچنین دیگر بازیکنان استقلال به سمت کریمی رفتند. در این هنگام شوخی های آرش برهانی با کریمی قابل توجه بود. پیش از سوت شروع تمرین هم علی کریمی به میان بازیکنان رفت و با آنها عکس یادگاری گرفت.

کریمی همچنین با کریم بوستانی مربی دروازه بان های استقلال لحظاتی گفتگو کرد. مربی تیم ملی خطاب به بوستانی گفت: امیدوارم حتی اگر در محل تمرین جای نشستن ندارید اما حداقل زمین چمن مناسبی داشته باشید تا بازیکنان مصدوم نشوند.

پس از دقایقی امیر قلعه نویی به همراه آقاجانیان، میکو و اوسیانو به گوشه ای از کمپ رفتند تا به صورت خصوصی با یکدیگر صحبت کنند. آنها از خبرنگاران خواستند تا نزدیک نشوند.

علی کریمی همچنین درخواست خبرنگاران برای انجام مصاحبه را رد کرد.

کد مطلب 2381227

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