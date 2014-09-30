اقتصاد مقاومتی تنها مربوط به دوره تحریم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در اولین نشست روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور به راههای دستیابی به رشد، تعالی و کمال اشاره کرد و اظهار داشت: در منابع حدیثی ما یک حدیث وجود دارد که از حضرت علی(ع)، امام باقر(ع)، امام صادق(ع) و امام رضا(ع) نقل شده است که نقل این حدیث توسط چهار معصوم نشان دهنده اهمیت موضوع این حدیث است.

وی افزود: مطابق فرمایش حضرت علی کمال در سه چیز است که شامل شناخت دین، استقامت و پایداری در پیمودن راه کمال و اندازه گیری در زندگی مادی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: معنویت اساس کار انسان و اولین نیاز او محسوب می شود و در سایه دین انسان به کمال می رسد، همچنین برای کسب کمال مشکلاتی وجود دارد که بایستی انسان در برابر آنها از خود استقامت نشان دهد و کم نیاورد تا بتواند موانع سر راه کمال را بردارد.

حجت الاسلام میرعمادی اقتصاد و فرهنگ را فلسفه تشکیل حکومت اسلامی دانست و تصریح کرد: فلسفه حکومت چیزی جز فرهنگ، دیانت، امنیت و اقتصاد نیست که این موارد می توانند پایه های دین را تقویت کرده و مشکلات مادی را برطرف کنند و پیامبران نیز برای پرداختن به این امور فرستاده شده اند.

وی اضافه کرد: از میان عوامل دستیابی به کمال بحث اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سنگ بنایی است که بدون آن توسعه شکل نمی گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان این مطلب که اثر بخشی اقتصاد تمام امور را تحت الشعاع قرار می دهد بیان داشت: اقتصاد قوام و ستون زندگی است و دین، اخلاق، امنیت و عدالت تحت الشعاع اقتصاد هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه دین اسلام هم به بعد مادی زندگی افراد توجه دارد هم به بعد معنوی افزود: ما در برابر اقتصاد و معیشت مردم مسئول هستیم چرا که شخصی که گرسنه است ایمان ندارد لذا رسیدن به کمال دو بال معنویت و مادیت می خواهد.

وی پرداختن به امر اقتصاد مقاومتی را در نامگذاری امسال مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: رهبر حکیم و فرزانه انقلاب معنای اقتصاد مقاومتی را بیان کرده است که این امر مسئولیت ما را در این زمینه سنگین تر می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: اگر بخواهیم پارک های علم و فناوری در زمینه اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی دقیقی داشته و در جامعه تاثیر گذار باشند بایستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راس برنامه های تمامی پارک های علم و فناوری قرار گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی مربوط به تمامی دوره ها و نه تنها دوره سختی و تحریم است افزود: برای رسیدن به کمال، پیشرفت و تعالی به اقتصاد مقاومتی نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی شامل نیروی کار، نیروی فکر، نیروی مادی و نیروی معنوی است اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی خوردن مایحتاج زندگی از دسترنج خود و تکیه بر توان داخلی بنابراین بایستی از ظرفیت داخلی کشور استفاده کنیم و به بیرون نگاه نداشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اضافه کرد: پارک های علم و فناوری باید میدان کار را گسترش داده و نیروهای فکری را بکار گیرند چرا که اقتصاد دانش بنیان می تواند ما را به سر منزل مقصود رسانده و نیاز ما را برطرف کند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریج کرد: مراکز رشد بایستی از طریق تولید علم به سمت تولید ثروت حرکت کرده و زمینه پیشرفت و تعالی را فراهم آورند.

وی بر ضرورت استفاده از نیروی معنوی در امر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و بیان داشت: اشکال کار متخصصان ما این است که به مسائل معنوی که بایستی از آنها به عنوان ابزار قدرت استفاده کنند توجهی ندارند در صورتیکه وقتی دو بعد مادی و معنوی در کنار هم قرار گیرند امور ایجاد شده پایدار بوده و تخریب نمی شود.